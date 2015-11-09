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قصر ثقافة الشاطبى ينظم ندوة طبية لأحدث طرق علاج السرطان

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قصر ثقافة الشاطبى ينظم ندوة طبية لأحدث طرق علاج السرطان قصر ثقافة الشاطبى ينظم ندوة طبية لأحدث طرق علاج السرطان
أقام قصر ثقافة الشاطبى التابع لفرع ثقافة الإسكندرية برئاسة هانى حسن، ندوة طبية حول أحدث الطرق العلاجية لمرض السرطان، بحضور الدكتور محمد إبراهيم النجار أستاذ ورئيس قسم الطب الشرعى والسموم بكلية الطب_جامعة الإسكندرية .

وأدار اللقاء المستشار الإعلامى إبراهيم عبد الله، حيث قدم خلال اللقاء عرضا لفيلم تسجيلى تناول الحديث عن 10 نماذج لحالات قبل وبعد العلاج المستحدث.

جدير بالذكر أن مثل تلك الندوات التثقيفية تأتى فى إطار توجه وزارة الثقافة بالاهتمام بالتوعية الطبية للجمهور، تحت رعاية د.محمد زيدان رئيس اقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى ود.أبو الفضل بدران رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

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مصر 365