مؤتمر أحدث طرق العلاج: ارتفاع ضغط الدم.. «القاتل الصامت»

د. حازم خميس: «سيمبليسيتى» أحدث الطرق العلاجية لمرضى ضغط الدم بالقسطرة

كتب : نورهان السبحى الخميس 20-06-2013 11:43

مشكلة الضغط المرتفع مشكلة معقدة يعانيها الكثيرون؛ حيث تزداد العواقب الوخيمة الناجمة عن ارتفاع ضغط الدم؛ فهو حقاً القاتل الصامت؛ وذلك لأن ٩٨ أو ٩٩٪ لا يشعرون بأى أعراض تنذر بوجود الضغط، هذا ما أكده الأطباء خلال المؤتمر الصحفى الذى ناقش أحدث الطرق العلاجية لارتفاع ضغط الدم.

يقول أ. د. حازم عبدالمحسن خميس، رئيس قسم القلب والعناية المركزة بمستشفى وادى النيل: إن الأطباء دائمو الحرص على البحث عن أحدث طرق لعلاج ضغط الدم المرتفع؛ لهذا فهناك تكنيك جديد هو القيام بقسطرة شريان الكلى من خلال نظام «سيمبليسيتى»، هذا النوع من القسطرة ليس بالقسطرة المتعارف عليها، لكنه عبارة عن كى لشرايين العصب السيمبثاوى المحاط بشريان الكلى ليجعل الجهاز السيمبثاوى لا يعمل ويفرز مادة الأدرينالين مما يتسبب فى ارتفاع ضغط الدم.

ويضيف «خميس» أن هذا التكنيك لا يطبق على كل مرضى الضغط، لكن هناك شروطا أولها أن يزيد مستوى ضغط الدم على ١٧٠/١٠٠ فى المريض العادى، وهناك ١٣٪ من مرضى الضغط يتمتعون بهذا المستوى و١٥٠/٩٠ فى مريض السكر، وثانيا أن يكون المريض يتعاطى أكثر من ثلاثة أو أربعة أدوية ولا ينخفض لديه الضغط، أى أنه لا يستجيب للعلاج ويجب أن يكون أحد هذه الأدوية مدرات بول، ثالثا: ألا يكون المريض كثير التناول لأدوية المسكنات، وبالنسبة للسيدات ألا يكن ممن يتناولن حبوب منع الحمل، رابعا: يجب أن يكون هناك تغيير حاد فى نمط الحياة، أى توقف السجائر وإنقاص الوزن وعدم تناول الأطعمة والمشروبات التى تحتوى على نسب عالية من الصوديوم الذى يوجد بكثرة فى أطعمة ذات مواد حافظة مثل علب السردين والتونة وفى المشروبات المعلبة مثل العصائر، وخامسا: تجب دراسة شكل شريان الكلى فيكون شريان الكلى حجمة لا يزيد على ٤ ملى فى قطره و٢٠ ملى فى طوله.

وعن فوائد هذا التكنيك يؤكد «خميس» أنه آمن جدا ويقلل من ارتفاع ضغط الدم ويقلل جرعات الأدوية بعد ٣ أشهر من إجراء الكى وجعل الأدوية العلاجية أكثر فاعلية حتى يستجيب لها المريض.

وعن الآثار الصحية الخطيرة التى تنتج عن الإصابة بارتفاع ضغط الدم، يقول أ. د. أحمد عبدالعزيز، رئيس وحدة قسطرة القلب بمستشفى وادى النيل: إن ارتفاع ضغط الدم يؤدى إلى وجود مشاكل فى الأعضاء الحيوية بالجسم وهى القلب والمخ والكلى؛ ففى أمراض القلب يمكن أن يسبب تصلب الشرايين ومشاكل قصور الشريان التاجى واحتمالية حدوث ذبحة أو جلطة، كما أنه يمكن أن يؤدى إلى جلطة المخ أو نزيف فى المخ وفشل كلوى.

ويوضح «عبدالعزيز» أنه هناك ٣٠ مليون مريض ضغط فى مصر، أى حوالى ٢٦٪ من المصريين، وهناك ١٥ أو ١٦ مليونا من المرضى، أى ٦٠٪ من المرضى، لا يعلمون أنهم مصابون بالضغط وهناك ٥ ملايين فقط هم من يلتزمون بالعلاج.