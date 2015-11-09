بالصور.. "صلاح مقلد" عضو النقابة العامة لمحامى كفر الشيخ وعاشور فى المقدمة

أظهرت النتائج النهائية لانتخابات مجلس نقابة المحامين بكفر الشيخ تقدم سامح عاشور المرشح لمنصب نقيب المحامين بحصوله على 1219صوتاً مقابل 626 صوتا للمرشح محمد منتصر الزيات و541 للمرشح إبراهيم إلياس و178صوتا للمرشح سعيد عبد الخالق.

كما أظهرت نتائج الفرز فوز صلاح مقلد، بعضوية النقابة العامة عن محكمة كفر الشيخ وحصوله على 1554صوتا، وجاء خلفه صبرى عتمان الذى حصل على 791صوتاً، وحصل أحمد عبدالرحيم على 392 صوتاً.

وكانت نقابة المحامين والمحاكم الجزئية بكفر الشيخ قد شهدت إقبالا متزايدا للتصويت فى انتخابات مجلس نقابة المحامين، وقام مناصرو المرشحين بتكثيف الدعاية الانتخابية أمام 17 لجنة وتوزيع البرامج المختلفة للمرشحين وسط إجراءات أمنية مشددة، وتم التصويت فى الانتخابات لاختيار نقيب المحامين على مستوى الجمهورية و15 عضوا على المستوى العام منهم 12 محامى حر و3 ممثلين للإدارات القانونية بالقطاع العام إلى جانب عضو عن محكمة كفر الشيخ، ومن لهم حق التصويت 7 آلاف صوتا، وذلك وسط إشراف قضائى كامل، من خلال 4لجان بكل من محكمتى كفر الشيخ ودسوق و2 لجنة بكل من الحامول وبيلا وسيدى سالم ولجنة بكل من المحاكم الأخرى بباقى مدن المحافظة برئاسة المستشار عماد الديب وعضوية كل من المستشار طلعت حمزة والمستشار على عبد اللطيف.

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