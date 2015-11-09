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محافظ دمياط يلتقى وفد لجنة المتابعة بالمعهد الانتخابى فى إفريقيا

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محافظ دمياط يلتقى وفد لجنة المتابعة بالمعهد الانتخابى فى إفريقيا محافظ دمياط يلتقى وفد لجنة المتابعة بالمعهد الانتخابى فى إفريقيا
التقى الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، مساء، بوفد لجنة المتابعة بالمعهد الانتخابى للديمقراطية المستدامة فى إفريقيا، وذلك خلال زيارتهم للمحافظة لمتابعة الاستعدادات للمرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية.

وأشار المحافظ إلى استعدادات المحافظة لتجهيز مقار اللجان الانتخابية ومراجعة كل المدارس ومراكز الشباب التى ستتم بها عملية التصويت وفرز الأصوات وأعمال الصيانة للخدمات المختلفة والنظافة داخل وخارج أسوار المدارس وتوفير مولدات الإضاءة، والتأكد من تشغيل التليفونات فى اللجان، موضحاً أنه تم ربط جميع اللجان الانتخابيةعن طريق الفيديو كونفرانس بغرفة العمليات بديوان عام المحافظة والمتصلة مباشرة باللجنة العليا للانتخابات.

وأضاف المحافظ أنه تم الانتهاء من الإجراءات الأمنية لتأمين اللجان وتجهيز وحدات الإسعاف من خلال سيارات تمركز بكل مدينة وفقاً للخطة الموضوعة لتأمين اللجان ومقارها.

وعن أهمية النزول والمشاركة فى الانتخابات البرلمانية، أوضح المحافظ أنه وجه دعوة لأبناء دمياط على الصفحة الرسمية للمحافظة لحثهم على المشاركة فى التصويت فى الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق يومى 22 و23 نوفمبر لتحقق دمياط أعلى نسبة تصويت فى المرحلة الثانية وليسجل التاريخ أن دمياط الأولى فى نسبة التصويت فى انتخابات برلمان 2015.

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