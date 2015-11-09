محمد غنيم يدعم مرشح الجبهة الوطنية بدكرنس بالدقهلية بمؤتمر حاشد

واصل تحالف الجبهة الوطنية بالدقهلية، برئاسة الدكتور محمد غنيم، رائد زراعة الكلى بالشرق الأوسط، دعم مرشحيه بتنظيم مؤتمر جماهيرى بمركز بنى عبيد بالدقهلية، مساء أمس، وذلك لدعم محمد منصور مرشح الجبهة فى دائرة بنى عبيد ودكرنس بالانتخابات البرلمانية.

وطالب "غنيم" الأهالى بالنزول للانتخابات والتصويت لمرشح الجبهة الوطنية وذلك لتفويت الفرصة على ما أسماهم الفلول أو الفاشية الدينية للعودة إلى المشهد مرة ثانية.

وأشار إلى أهمية الانتخابات فى هذه المرحلة لأن البرلمان المقبل سوف يناقش العديد من القوانين الهامة، والتى سوف تؤثر على شكل مصر، محذرا من سيطرة المال السياسى على الانتخابات.

يشار إلى أن تحالف الجبهة الوطنية بالدقهلية اختار 16 مرشحا فى جميع الدوائر الانتخابية بالمحافظة.

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