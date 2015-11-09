أخبار عاجلة

روسيا: الضربة الامريكية على القاعدة الجوية السورية "غير شرعية" -
حزب الله: الهجوم الأمريكي على سوريا "خطوة حمقاء" -
5 حكايات يرويها عُمر خورشيد عن نفسه: أحب دينا وانفصل عن ميرفت أمين بسبب مواعيد اللقاء -
التعليم تكرم الفائزين في مسابقة التحدث بالفصحى -
فيديو| بكري: ترامب يمارس البلطجة.. والنتيجة «حرب عالمية ثالثة» -
هل أخبر ترامب السيسى بضرب سوريا؟ -
بعد توقفها عام.. عودة السفن السياحية ببورسعيد -
الأزهر يدين حادث الدهس في السويد -
تامر أمين: «ترامب عمل واجب مع السيسي ونجّمه.. مينفعش نرفض ضرب سوريا» -
قصة أول مصري يعاقب بتهمة إهانة الحاكم: أُطلق اسمه على ميدان شهير وحفيده فنان معروف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. اجتماع لحزب المصريين الأحرار بكفر الشيخ لدعم مرشحيه

Google+ Print
بالصور.. اجتماع لحزب المصريين الأحرار بكفر الشيخ لدعم مرشحيه بالصور.. اجتماع لحزب المصريين الأحرار بكفر الشيخ لدعم مرشحيه
شهد مقر حزب المصريين الأحرار بمدينة كفر الشيخ، اجتماعاً برئاسة معتز عاشور أمين حزب المصريين الأحرار بالمحافظة، بحضور هيئة المكتب بالمحافظة وعدد من مرشحى الحزب بدوائر المحافظة، منهم بدير السباعي مرشح الدائرة الأولى ومحمد عبدالحميد عرابى مرشح الحزب بالدائرة الثانية.

وأكد معتز عاشور أمين حزب المصريين الأحرار بكفر الشيخ، أنه تمت مناقشة سبل تكثيف الدعاية الانتخابية للمرشحين وعقد مؤتمرات للمرشحين فى جميع دوائر المحافظة الثمانية، مشيراً أن الحزب سيعقد مؤتمرات انتخابية للمرشحين فى الدوائر الثمانية خلال الأيام القادمة.
>اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365