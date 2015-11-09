بالصور.. اجتماع لحزب المصريين الأحرار بكفر الشيخ لدعم مرشحيه

شهد مقر حزب المصريين الأحرار بمدينة كفر الشيخ، اجتماعاً برئاسة معتز عاشور أمين حزب المصريين الأحرار بالمحافظة، بحضور هيئة المكتب بالمحافظة وعدد من مرشحى الحزب بدوائر المحافظة، منهم بدير السباعي مرشح الدائرة الأولى ومحمد عبدالحميد عرابى مرشح الحزب بالدائرة الثانية.

وأكد معتز عاشور أمين حزب المصريين الأحرار بكفر الشيخ، أنه تمت مناقشة سبل تكثيف الدعاية الانتخابية للمرشحين وعقد مؤتمرات للمرشحين فى جميع دوائر المحافظة الثمانية، مشيراً أن الحزب سيعقد مؤتمرات انتخابية للمرشحين فى الدوائر الثمانية خلال الأيام القادمة.

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