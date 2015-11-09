تمكنت قوات الأمن على الحدود بواحة السلوم، من إحباط تسلل 24 من سوهاج والمنيا إلى ليبيا عن طريق السلوم.

وتم ضبط المتسللين أثناء تواجدهم فى منطقة عسكرية، يحظر تواجد المدنيين فيها بدون تصريح، وأثناء محاولتهم تسلل الحدود، ومغادرة البلاد إلى الأراضى الليبية، بطريقة غير شرعية، عبر الدروب والمدقات.

تلقى مدير أمن مطروح اللواء هشام لطفى، إخطاراً من قسم شرطة السلوم 24 متهما وهم 22 من سوهاج و2 من المنيا، وذلك للتحفظ عليهم لحين عرضهم على النيابة المختصة.

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