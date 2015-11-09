ضبط عاطل سرق محل خردوات بالغردقة وآخر بحوزته كمية من الحشيش بالبحر الأحمر

تمكنت مباحث قسم أول الغردقة من ضبط عاطل سرق محل خردوات بالغردقة، وحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كان قد تبلغ للرائد أسامة مهران معاون مباحث قسم شرطة أول الغردقة من المواطن "رضا.م.إ" صاحب محل خردوات بالغردقة يفيد اكتشافه سرقة بعض الخردوات من المحل خاصته الكائن بشارع الكنيسة الدهار – الغردقة.

أسفرت جهود البحث الذى شارك فيها النقيب أسامة ثابت معاون مباحث القسم عن أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو "محمد.أ" عاطل مقيم الرمل – الإسكندرية.. تم ضبطه وضبط المسروقات بإرشاده.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 9998 جنح قسم شرطة ثان الغردقة لسنة 2015 .. وأخطرت النيابة العامة.

كما تمكنت مباحث قسم شرطة ثان الغردقة برئاسة الرائد أحمد لاشين رئيس مباحث القسم من ضبط "إسلام.م" 20 سنة عامل بكافتريا ومقيم الدهار – الغردقة والسابق اتهامة فى عدد 6 قضايا "سرقة – مخدرات" آخرهم القضية رقم 652 جنايات قسم شرطة ثان الغردقة لسنة 2012، حيث تمكن النقباء طارق سكر وحسن دنقل معاون مباحث القسم من ضبط المذكور سالف الذكر بحوزته عدد 15قطعة متوسطة الحجم من الحشيش المخدر تزن نحو 100 جرام، ومبلغ مالى 250 جنيها وتليفون محمول.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى متحصلات البيع والتليفون المحمول للاتصال بعملائه.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 10237 جنايات قسم شرطة ثان الغردقة لسنة 2015.. وأخطرت النيابة العامة.

وفى مدينة سفاجا تمكن النقيب الحسينى حلمى من ضبط المدعو "سعيد.ع" عاطل ومقيم الوقف – قنا وبحوزته لفافة متوسطة الحجم من نبات البانجو المخدر تزن نحو 10 جرامات.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى تحرر عن الواقعة المحضر رقم 2376 إدارى قسم شرطة سفاجا لسنة 2015.. وأخطرت النيابة العامة.

وكذلك شنت إدارة مباحث مرور البحر الأحمر بقيادة اللواء هشام كمال الدين مدير مرور البحر الأحمر والمقدم رضا النحاس رئيس مباحث المرور من شن حملة مشتركة مع مديرية الشئون الصحية للكشف على قائدى السيارات الذين يقومون بالقيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 4 سائقين لتعاطيهم المواد المخدرة التى أسفرت عنها التحاليل وتم تحرير المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة.