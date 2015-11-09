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ضبط 10متهمين جنائيا بينهم متهم بسرقة متحف ملوى بالمنيا

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ضبط 10متهمين جنائيا بينهم متهم بسرقة متحف ملوى بالمنيا ضبط 10متهمين جنائيا بينهم متهم بسرقة متحف ملوى بالمنيا
ألقت الأجهزة الأمنية بالمنيا القبض على 10 متهمين فى قضايا جنائية ومطلوب ضبطهم وإحضارهم أمام النيابة فى وقائع مختلفة.

تلقى اللواء حسن سيف، مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء محمود عفيفى مدير البحث الجنائى يفيد القبض على 10 من المطلوبين أمام النيابة فى قضايا جنائية من بينهم "عصام. ا" 38 سنة جزار والمتهم باقتحام، وسرقة متحف ملوى خلال أحداث الشغب التى وقعت عقب فض أحداث رابعة 2013، إلى جانب 9 أشخاص أخرين متهمين بالشروع بالقتل والسرقة بالإكراه، وتحرر عن الوقائع المحاضر اللازمة، وجار العرض على النيابة.

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