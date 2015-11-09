مباحث تنفيذ الأحكام تضبط 6 متهمين بينهم 4 هاربين من المؤبد بالقاهرة

شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، تنفيذا لتعليمات اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، حملات تفتيشية موسعة، استهدفت ضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، وأسفرت عن ضبط 4 متهمين هاربين من أحكام بالسجن المؤبد.

وتمكن الرائد إسلام مقبل معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، من ضبط "عبد الله س ع" 34 سنة، عامل، والمحكوم عليه فى القضية رقم 4280/6890 لسنة 2013م مدينة نصر أول " مخدرات "والمقضى فيها بالسجن المؤبد، وتمكن النقيب أحمد فراج معاون مباحث قسم شرطة القطامية من ضبط "عبد السلام س ع" 19 سنة، عامل، ومقيم دائرة قسم شرطة التجمع الخامس، والمحكوم عليه فى القضية رقم 2023/4210 لسنة 2013م، التجمع الخامس، "مخدرات" والمقضى فيها بالسجن المؤبد.

كما تمكن الرائد محمد علوى رئيس مباحث قسم شرطة الجمالية من ضبط "أحمد س ا" 32 سنة، سائق، والمحكوم عليه فى القضية رقم 6403/3245 لسنة 2012م الجمالية "سرقة بالإكراه" والمقضى فيها بالسجن المؤبد، وتمكن النقيب محمد اليسقى معاون مباحث قسم شرطة الحدائق، وبصحبته القوة المرافقة من ضبط "إسلام ك م" 31 سنة، عاطل، والمحكوم عليه فى القضية رقم 2225/1444 لسنة 2014م الأميرية "مخدرات" والمقضى فيها بالسجن المؤبد.

ونجح الرائد محمد سلام معاون مباحث قسم شرطة البساتين، من ضبط "على س س" 35 سنة، عامل والمحكوم عليه فى القضية رقم 1630/3693 لسنة 2014م البساتين "سرقة بالإكراه"، والمقضى فيها بالسجن 10 سنوات، وتمكن النقيب عمر إمام معاون مباحث قسم شرطة منشأة ناصر، من ضبط "عمر ف ا" 25 سنة، عامل، والمحكوم عليه فى القضية رقم 5163/3660 لسنة 2014م الخليفة "مخدرات" والمقضى فيها بالسجن 10 سنوات.