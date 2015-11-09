بالفيديو - كلاسيكو هولندا ينتهي بتعادل فينورد وأياكس.. وآيندهوفن المستفيد الأكبر

مدريد، (إفي): خيم التعادل الإيجابي على مباراة الكلاسيكو الهولندي بين فينورد وأياكس أمستردام (1-1) اليوم الأحد في قمة مباريات الجولة الثانية عشر للدوري الممتاز لكرة القدم "الإيرديفيزي".

وأقيم اللقاء على ملعب "دي كويب" معقل فريق فينورد بمدينة روتردام.

تقدم أصحاب الأرض في النتيجة عبر المدافع سفين فان بيك في الدقيقة 38 من زمن شوط المباراة الأول.

وفي الشوط الثاني، عادل الضيوف النتيجة عن طريق دافي كلاسيين في الدقيقة 59.

وبهذه النتيجة يظل أبناء المدرب فرانك دي بوير في صدارة الترتيب برصيد 29 نقطة بينما يرتفع رصيد فينورد، الذي يشرف على تدريبه الظهير الأيسر الدولي السابق جيوفاني فان برونكهرست، للنقطة 26 في المركز الثالث.

وكان المستفيد الأكبر من هذا التعادل هو آيندهوفن، الوصيف، الذي قلص الفارق مع أياكس إلى 3 نقاط بعد فوزه في نفس الجولة على أوترخت بثلاثة أهداف مقابل واحد.

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