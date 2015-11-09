أخبار عاجلة

روسيا: الضربة الامريكية على القاعدة الجوية السورية "غير شرعية" -
حزب الله: الهجوم الأمريكي على سوريا "خطوة حمقاء" -
5 حكايات يرويها عُمر خورشيد عن نفسه: أحب دينا وانفصل عن ميرفت أمين بسبب مواعيد اللقاء -
التعليم تكرم الفائزين في مسابقة التحدث بالفصحى -
فيديو| بكري: ترامب يمارس البلطجة.. والنتيجة «حرب عالمية ثالثة» -
هل أخبر ترامب السيسى بضرب سوريا؟ -
بعد توقفها عام.. عودة السفن السياحية ببورسعيد -
الأزهر يدين حادث الدهس في السويد -
تامر أمين: «ترامب عمل واجب مع السيسي ونجّمه.. مينفعش نرفض ضرب سوريا» -
قصة أول مصري يعاقب بتهمة إهانة الحاكم: أُطلق اسمه على ميدان شهير وحفيده فنان معروف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو - كلاسيكو هولندا ينتهي بتعادل فينورد وأياكس.. وآيندهوفن المستفيد الأكبر

Google+ Print
بالفيديو - كلاسيكو هولندا ينتهي بتعادل فينورد وأياكس.. وآيندهوفن المستفيد الأكبر بالفيديو - كلاسيكو هولندا ينتهي بتعادل فينورد وأياكس.. وآيندهوفن المستفيد الأكبر

مدريد، (إفي): خيم التعادل الإيجابي على مباراة الكلاسيكو الهولندي بين فينورد وأياكس أمستردام (1-1) اليوم الأحد في قمة مباريات الجولة الثانية عشر للدوري الممتاز لكرة القدم "الإيرديفيزي".

وأقيم اللقاء على ملعب "دي كويب" معقل فريق فينورد بمدينة روتردام.

تقدم أصحاب الأرض في النتيجة عبر المدافع سفين فان بيك في الدقيقة 38 من زمن شوط المباراة الأول.

وفي الشوط الثاني، عادل الضيوف النتيجة عن طريق دافي كلاسيين في الدقيقة 59.

وبهذه النتيجة يظل أبناء المدرب فرانك دي بوير في صدارة الترتيب برصيد 29 نقطة بينما يرتفع رصيد فينورد، الذي يشرف على تدريبه الظهير الأيسر الدولي السابق جيوفاني فان برونكهرست، للنقطة 26 في المركز الثالث.

وكان المستفيد الأكبر من هذا التعادل هو آيندهوفن، الوصيف، الذي قلص الفارق مع أياكس إلى 3 نقاط بعد فوزه في نفس الجولة على أوترخت بثلاثة أهداف مقابل واحد.

شاهد الأهداف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب

بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب

بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة

بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة

بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه

بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه

بالفيديو || شيرين رضا عن «علقة حقيقية» من أحمد الفيشاوي: «كنا بنعك»

بالفيديو || شيرين رضا عن «علقة حقيقية» من أحمد الفيشاوي: «كنا بنعك»