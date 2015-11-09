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بالفيديو - إثارة لندن يحكمها التعادل.. أرسنال يرفض الصدارة وتوتنام يحافظ على رقمه

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بالفيديو - إثارة لندن يحكمها التعادل.. أرسنال يرفض الصدارة وتوتنام يحافظ على رقمه بالفيديو - إثارة لندن يحكمها التعادل.. أرسنال يرفض الصدارة وتوتنام يحافظ على رقمه

إثارة كبيرة بدأت وانتهت عليها مباراة أرسنال وتوتنام في دربي شمال لندن والنتيجة تعادل 1-1.

توتنام حل ضيفا على أرسنال في الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي. والهدف مختلف بين الفريقين.

أرسنال من أجل استغلال تعثر مانشستر سيتي والانفراد بالصدارة. وتوتنام من أجل الاقتراب أكثر إلى المربع الذهبي. والنتيجة تعادل.

هدف توتنام جاء عن طريق هاري كين في الشوط الأول. قبل أن يسجل البديل كيران جيبس هدف التعادل قبل 10 دقائق من النهاية.

وبقى توتنام بلا أي خسارة باستثناء سقوط وحيد في الجولة الأولى. وتقاسم أرسنال الصدارة مع سيتي.

شوط توتنام

في الشوط الأول سيطر توتنام على المجريات بالكامل.

سيطرة وهجمات وتألق بيتر تشك ولكن شباك أرسنال تهتز.

هدف من كين بعد تمريرة رائعة من داني روز في الدقيقة 32 وهدف مستحق لتوتنام.

ليبدأ شوط جديد بتقدم توتنام وإثارة منتظرة ولمسة من آرسين فينجر بخروج سانتي كازورلا ونزول ماثيو فيلاميني.

شوط أرسنال

الوضع اختلف في الشوط الثاني. سيطرة من أرسنال ولكن في البداية بلا خطورة.

الخطورة بدأت تظهر بعد مرور ساعة من اللعب ومع بداية الخطورة وقبلها وبعدها نجح تشك في الحفاظ على شباك أرسنال من تلقي أي صدمة أخرى.

وفي الدقيقة 74 شارك جيبس بدلا من جويل كامبل. وقبل ذلك أهدر أوليفير جيرو أكثر من فرصة محققة على مرمى توتنام.

تألق هوجو لوريس وتعاطف العارضة وكل ذلك بقى والنتيجة استمرت 1-0.

وفي الدقيقة 77 ظهر الساحر ميسوت أوزيل وظهرت لمسات أوزيل لمسة ولا أروع إلى جيبس الذي هز شباك توتنام وتعادل لأرسنال.

وكاد أرسنال أن يخطف الفوز في الدقائق الأخيرة إلا أن تألق لوريس استمر وفرص جيرو استمرت.

لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1.

ورفع أرسنال رصيده إلى النقطة 26 في الصدارة مع مانشستر سيتي بينما وصل توتنام إلى النقطة 21 في المركز الخامس.

شاهد أهداف المباراة

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فيديو اليوم السابع

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