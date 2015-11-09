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نيمار: افتقاد التركيز سبب الانذارات الكثيرة لكننا قدمنا مباراة كبيرة

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نيمار: افتقاد التركيز سبب الانذارات الكثيرة لكننا قدمنا مباراة كبيرة نيمار: افتقاد التركيز سبب الانذارات الكثيرة لكننا قدمنا مباراة كبيرة

برشلونة،(إفي): أعرب البرازيلي نيمار عن رضاه بخصوص مستواه اليوم في الفوز على فياريال بثلاثية بالجولة الحادية عشر بالليجا على ملعب كامب نو والتي تمكن من تسجيل هدفين فيها.

وقال اللاعب بعد المباراة "قدمنا مستوى جيدا للغاية وخلقنا الكثير من الفرص، وأنا سعيد بالهدفين".

ويرى نيمار أن المباراة كانت صعبة على فريقه في الشوط الأول لأن الفريق "فقد منتصف الملعب وأخطأ في الكثير من التمريرات".

واعتبر نيمار أن فريقه افتقد التركيز لأنه "في كل مرة كنا نعترض كان أحدنا يحصل على بطاقة صفراء".

ويتصدر البرازيلي حاليا قائمة هدافي الليجا بـ11 هدفا بعد مرور 11 جولة.

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