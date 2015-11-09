بالفيديو - دورتموند يحسم دربي الرور لصالحه ويواصل ملاحقة بايرن ميونيخ

برلين، (إفي): فاز بروسيا دورتموند يوم الأحد على شالكه 3-2 في دربي حوض الرور بألمانيا، ليحقق انتصاره الرابع تواليا ويواصل ملاحقته لبايرن ميونخ صاحب صدارة جدول الدوري الألماني الذي يتفوق بخمس نقاط.

وواصل فريق المدرب توماس توخيل غزارته التهديفية التي تميز بها منذ بداية الموسم، رغم تهديد شالكه لأصحاب الأرض في الدقائق الأخيرة من المباراة بقيادة الهولندي كلاس يان هونتلار.

افتتح التسجيل على ملعب سيجنال ايدونا بارك اللاعب اليابني شينجي كاجاوا بعد مرور نصف ساعة من تمريرة من ماتيو جينتر عقب تبادل رائع للكرات.

ولكن رد شالكه جاء سريعا عبر هونتلار (ق33) من كرة صنعها له ليروي ساني.

وتقدم "أسود فيستفاليا" مجددا قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين من كرة رائعة للارميني هنريك مخيتاريان الى ماتياس جينتر الذي نجح في تسجيلها في شباك الحارس رالف فيهرمان.

ومع انطلاق الشوط الثاني نجح هداف الفريق، الجابوني بيير اوباميانج، في زيارة مرمى شالكه بهدف ثالث (ق47) من تمريرة لجونزالو كاسترو، مسجلا بهذا الشكل هدفه الـ22 في 20 مباراة، في أفضل موسم له منذ انضمامه لدورتموند.

ومن خطأ دفاعي لدورتموند ينجح هونتلار في تقليص الفارق بهدف ثان (ق71)، ليحيي آمال فريقه في إدراك التعادل.

ولكن نجح دورتموند في الحفاظ على تقدمه لنهاية اللقاء، ليرفع رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثاني، وملحقا الهزيمة الثانية لشالكه في آخر ثلاث جولات ليتجمد رصيده عند 20 نقطة في المركز الخامس.

شاهد الأهداف