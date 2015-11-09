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نقابة تونسية تهدد بشن إضرابات قطاعية بسبب تعطل زيادة أجور القطاع الخاص

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نقابة تونسية تهدد بشن إضرابات قطاعية بسبب تعطل زيادة أجور القطاع الخاص نقابة تونسية تهدد بشن إضرابات قطاعية بسبب تعطل زيادة أجور القطاع الخاص

>هدد الاتحاد العام التونسى للشغل النقابة الأكبر فى تونس مساء الأحد بشن إضرابات قطاعية احتجاجا على عدم التوصل إلى اتفاق بشأن الزيادات فى الأجور بالقطاع الخاص.

وأعلن الاتحاد الذى يضم فى صفوفه نحو مليون عامل فى أعقاب اجتماع للهيئة الإدارية أنه سيشن سلسلة من الإضرابات القطاعية و الجهوية إذا لم تفض المفاوضات مع منظمة الأعراف إلى اتفاقات.

ويحوم الخلاف بين المنظمتين الحائزتين على جائزة نوبل للسلام ضمن رباعى الحوار الوطنى حول قيمة الزيادات فى الأجور وتاريخ تطبيقها، وأفاد الاتحاد إنه سيجتمع مجددا مع منظمة الأعراف اليوم الاثنين للحسم فى الزيادات فى الأجور فى محاولة لتفادى إضطرابات اجتماعية.

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