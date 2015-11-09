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ماتاخدهاش عمال على بطال.. المسكنات قنبلة موقوتة اعرف أضرارها

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ماتاخدهاش عمال على بطال.. المسكنات قنبلة موقوتة اعرف أضرارها ماتاخدهاش عمال على بطال.. المسكنات قنبلة موقوتة اعرف أضرارها
المسكنات من أكثر الأدوية استخداما فى ، ففى الدول الأوروبية لا يصرح صرفها إلا بروشتة من الطبيب المعالج، وهذا يدل على أنها تشكل خطرا كبيرا على صحتنا، خاصة مع استخدامها المفرط .

وحول هذا أرسلت قارئة تسأل: أنا أتناول المسكنات بكثرة، وظهرت ببشرتى العديد من الحبوب والحساسية، وأريد أن أعرف هل تناول المسكنات وراء ذلك؟

حالات خطيرة بسبب المسكنات

ويجيب عن هذا السؤال الدكتور شعبان إبراهيم أخصائى الجلدية والتناسلية، مؤكدا أن هناك حالات خطيرة نراها فى العيادات بشكل يومى، ويكون سببها المسكنات.

بعض الأضرار الناتجة عن تناول المسكنات

ويوضح أخصائى الجلدية، بعض الأمراض التى تظهر بسبب تناول المسكنات بكثرة ومنها:

1- ظهور طفح جلدى وبقع داكنة فى الجسم نتيجة تعاطى بعض المسكنات التى تسبب الطفح، وقد يظهر الطفح الجلدى فى نفس المكان من الجسم كلما أخذنا هذا المسكن.

2- يشعر المريض بإعياء شديد وحمى وسعال مثل الإنفلونزا وطفح جلدى مؤلم وبثور وفقاعات فى الأغشية المخاطية وموت فى الطبقة العليا من الجلد، وذلك نتيجة لاضطراب خطير فى البشرة والأغشية المخاطية ويسمى المرض متلازمة ستيفنز جونسون.

3- يأتى المريض بمرض شبيه بالمرض السابق لكنه أشد حدة حيث تنفصل الطبقة العليا من الجلد عن الطبقة السفلى وتظهر كأنها حروق بالجلد ويتسمم الدم ويعالج هذا المريض بالعناية المركزة أو قسم الحروق بالمستشفى ويسمى هذا المرض انحلال البشرة السمى.

تناول المسكنات يسبب عدوى فيروسية

وأكد د.شعبان، أن الطفح الجلدى و متلازمة "ستيفنز جونسون" يصاب بهما الشخص نتيجة العدوى الفيروسية الناتجة عن الإسراف فى تناول المسكنات أو نوعيتها، ولذلك يجب على المريض أن يستشير الطبيب عند أخذ أى علاج حتى المسكنات، ويعد "الباراسيتامول" الأكثر أمانا على صحة الشخص، لكن غير مفضل لمرضى الكبد.

الطبيعى يكسب الكركم والزنجبيل مسكنات طبيعية

وينصح أخصائى الجلدية والتناسلية، بتناول المسكنات الطبيعية مثل الزنجبيل والكركم، حيث إنهما يمنعان المواد المسببة للالتهاب و البروستاجلاندين المسبب للألم، ولذلك "فالطبيعى يكسب".
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