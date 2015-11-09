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نصائح لتجنب تسوس الأسنان و تآكل المينا

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نصائح لتجنب تسوس الأسنان و تآكل المينا نصائح لتجنب تسوس الأسنان و تآكل المينا
تنظيف الأسنان أحد أهم المهام الضرورية التى ينبغى على الأشخاص الحرص على ممارستها لحماية الأسنان من التسوس كما يساهم عدم اهتمام كثير من الأشخاص بتنظيف الأسنان بطريقة صحيحة فى تعرض الأسنان لبعض المشاكل الصحية.
>حول ذلك يقول محمد عماد استشارى تجميل الأسنان والتركيبات الثابتة، إن هناك بعض الممارسات الخاطئة التى يفعلها بعض الأشخاص أثناء غسل أسنانهم يظنون أنها جيدة وصحية بينما تؤثر سلبا على الأسنان فعلى سبيل المثال تنظيف الأسنان بفرشاة ملمسها غير ناعم لا يؤدى إلى الحصول على نظافة أسنان أكثر.

واستكمل د. عماد قائلا "يؤدى تنظيف الأسنان بصورة قاسية أو باستخدام فرشاة غير ناعمة فى حدوث بعض المشاكل الصحية التى تتعلق بصحة اللثة وصلابة وقوة الأسنان والضروس وأهمها":

1)تآكل طبقة مينا الأسنان.
>2)انحسار اللثة عن الجذور.

وتابع د. عماد قائلا "يجب على الأشخاص اتباع طرق الصحيحة اللازمة لعملية تنظيف الأسنان مثل الآتى":

1)استعمال فرشاة ناعمة
>2)تفريش الأسنان برفق
>3)استعمال معجون أسنان مناسب غنى بالفلورايد

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