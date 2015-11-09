فوز "الشهاوى والنحاس" فى انتخابات نقابة المحامين بالبحيرة

أظهرت النتائج النهائية لانتخابات مجلس نقابة المحامين بالبحيرة تقدم سامح عاشور المرشح لمنصب نقيب المحامين على مستوى الجمهورية، وحصوله على 1394 صوتا مقابل 1298صوتا للمرشح منتصر الزيات و519 للمرشح إبراهيم إلياس و315 صوتا للمرشح سعيد عبد الخالق.

كما أظهرت نتائج الفرز تقدم أحمد بسيونى نقيب المحامين الأسبق بالبحيرة والمرشح لمجلس النقابة العامة وحصوله على 2298 صوتا.

فيما كشفت نتائج فرز الأصوات فوز، هانى الشهاوى المرشح عن محكمة شمال دمنهور وعلاء النحاس، المرشح عن محكمة جنوب دمنهور.

وكانت نقابة المحامين والمحاكم الجزئية بالبحيرة قد شهدت إقبالا متزايدا للتصويت فى انتخابات مجلس نقابة المحامين، وقام مناصرو المرشحين بتكثيف الدعاية الانتخابية أمام لجان التصويت وتوزيع البرامج المختلفة للمرشحين وسط إجراءات أمنية مشددة.

وتم التصويت فى الانتخابات لاختيار نقيب المحامين على مستوى الجمهورية و15 عضوا على المستوى العام منهم 12 محامى حر و3 ممثلين للإدارات القانونية بالقطاع العام إلى جانب عضوين عن محكمتى شمال وجنوب دمنهور.

يذكر أن أعضاء الجمعية العمومية للمحامين بالبحيرة اللذين لهم حق التصويت فى الانتخابات يبلغون 14 ألف محام موزعين على 16 محكمة جزئية.

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