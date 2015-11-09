أخبار عاجلة

روسيا: الضربة الامريكية على القاعدة الجوية السورية "غير شرعية" -
حزب الله: الهجوم الأمريكي على سوريا "خطوة حمقاء" -
5 حكايات يرويها عُمر خورشيد عن نفسه: أحب دينا وانفصل عن ميرفت أمين بسبب مواعيد اللقاء -
التعليم تكرم الفائزين في مسابقة التحدث بالفصحى -
فيديو| بكري: ترامب يمارس البلطجة.. والنتيجة «حرب عالمية ثالثة» -
هل أخبر ترامب السيسى بضرب سوريا؟ -
بعد توقفها عام.. عودة السفن السياحية ببورسعيد -
الأزهر يدين حادث الدهس في السويد -
تامر أمين: «ترامب عمل واجب مع السيسي ونجّمه.. مينفعش نرفض ضرب سوريا» -
قصة أول مصري يعاقب بتهمة إهانة الحاكم: أُطلق اسمه على ميدان شهير وحفيده فنان معروف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

فوز "الشهاوى والنحاس" فى انتخابات نقابة المحامين بالبحيرة

Google+ Print
فوز "الشهاوى والنحاس" فى انتخابات نقابة المحامين بالبحيرة فوز "الشهاوى والنحاس" فى انتخابات نقابة المحامين بالبحيرة
أظهرت النتائج النهائية لانتخابات مجلس نقابة المحامين بالبحيرة تقدم سامح عاشور المرشح لمنصب نقيب المحامين على مستوى الجمهورية، وحصوله على 1394 صوتا مقابل 1298صوتا للمرشح منتصر الزيات و519 للمرشح إبراهيم إلياس و315 صوتا للمرشح سعيد عبد الخالق.

كما أظهرت نتائج الفرز تقدم أحمد بسيونى نقيب المحامين الأسبق بالبحيرة والمرشح لمجلس النقابة العامة وحصوله على 2298 صوتا.

فيما كشفت نتائج فرز الأصوات فوز، هانى الشهاوى المرشح عن محكمة شمال دمنهور وعلاء النحاس، المرشح عن محكمة جنوب دمنهور.

وكانت نقابة المحامين والمحاكم الجزئية بالبحيرة قد شهدت إقبالا متزايدا للتصويت فى انتخابات مجلس نقابة المحامين، وقام مناصرو المرشحين بتكثيف الدعاية الانتخابية أمام لجان التصويت وتوزيع البرامج المختلفة للمرشحين وسط إجراءات أمنية مشددة.

وتم التصويت فى الانتخابات لاختيار نقيب المحامين على مستوى الجمهورية و15 عضوا على المستوى العام منهم 12 محامى حر و3 ممثلين للإدارات القانونية بالقطاع العام إلى جانب عضوين عن محكمتى شمال وجنوب دمنهور.

يذكر أن أعضاء الجمعية العمومية للمحامين بالبحيرة اللذين لهم حق التصويت فى الانتخابات يبلغون 14 ألف محام موزعين على 16 محكمة جزئية.
>اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365