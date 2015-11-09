وزير الآثار يزور الإسماعيلية لتفقد المشروع القومى لإنشاء بانوراما العسكرية المصرية

أعلن اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، أنه من المنتظر أن يستقبل صباح اليوم الاثنين الموافق 9 نوفمبر 2015 الدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار والوفد المرافق له من قيادات وزارة الآثار ورؤساء القطاعات خلال الزيارة المرتقبة التى يقوم بها الدماطى للإسماعيلية، لاستطلاع وتفقد منطقة المشروع الخاص بإنشاء بانوراما العسكرية المصرية بقطاع القنطرة شرق بشرق قناة السويس.

ويتضمن المشروع إنشاء بانوراما لتوثيق تاريخ العسكرية المصرية فى شرق القناة وتوثيق تاريخ العسكرية المصرية عبر العصور، وذلك بالتعاون والتنسيق التام مع القوات المسلحة المصرية، لتحكى تاريخ العسكرية المصرية وتاريخ قادتها العسكريين منذ عهد الملك مينا وحتى حرب أكتوبر، بجانب بانوراما خاصة لطريق حورس وخروج الجيوش المصرية، ومكتبة وثائقية للمعارك العسكرية عبر العصور المختلفة.

ومن المنتظر أن يصل وزير الآثار إلى مقر ديوان عام المحافظة فى الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم ليبدأ جولته بشرق القناة.