التحويلات المالية إلى الخارج خلال تسعة أشهر: الأجانب 118.8 مليار ريال والسعوديون 65.9 ملياراً

سجلت تحويلات الأجانب المقيمين في المملكة مستوى قياسيا جديدا خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2015، حسبما أظهر التقرير الشهري الأخير لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما".

ووفقا للتقرير الذي نقلته "ارقام" فقد بلغت تحويلات الأجانب خلال الفترة نحو 118.8 مليار ريال، بزيادة قدرها 3 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت آنذاك نحو 115.7 مليار ريال. وبلغت تحويلات السعوديين للخارج خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2015 نحو 65.9 مليار ريال، بزيادة قدرها 5 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.