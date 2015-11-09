أخبار عاجلة

روسيا: الضربة الامريكية على القاعدة الجوية السورية "غير شرعية" -
حزب الله: الهجوم الأمريكي على سوريا "خطوة حمقاء" -
5 حكايات يرويها عُمر خورشيد عن نفسه: أحب دينا وانفصل عن ميرفت أمين بسبب مواعيد اللقاء -
التعليم تكرم الفائزين في مسابقة التحدث بالفصحى -
فيديو| بكري: ترامب يمارس البلطجة.. والنتيجة «حرب عالمية ثالثة» -
هل أخبر ترامب السيسى بضرب سوريا؟ -
بعد توقفها عام.. عودة السفن السياحية ببورسعيد -
الأزهر يدين حادث الدهس في السويد -
تامر أمين: «ترامب عمل واجب مع السيسي ونجّمه.. مينفعش نرفض ضرب سوريا» -
قصة أول مصري يعاقب بتهمة إهانة الحاكم: أُطلق اسمه على ميدان شهير وحفيده فنان معروف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

التحويلات المالية إلى الخارج خلال تسعة أشهر: الأجانب 118.8 مليار ريال والسعوديون 65.9 ملياراً

Google+ Print
التحويلات المالية إلى الخارج خلال تسعة أشهر: الأجانب 118.8 مليار ريال والسعوديون 65.9 ملياراً التحويلات المالية إلى الخارج خلال تسعة أشهر: الأجانب 118.8 مليار ريال والسعوديون 65.9 ملياراً

    سجلت تحويلات الأجانب المقيمين في المملكة مستوى قياسيا جديدا خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2015، حسبما أظهر التقرير الشهري الأخير لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما".

ووفقا للتقرير الذي نقلته "ارقام" فقد بلغت تحويلات الأجانب خلال الفترة نحو 118.8 مليار ريال، بزيادة قدرها 3 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت آنذاك نحو 115.7 مليار ريال. وبلغت تحويلات السعوديين للخارج خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2015 نحو 65.9 مليار ريال، بزيادة قدرها 5 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية