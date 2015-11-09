ولي العهد ورئيس وزراء إيطاليا يبحثان تطورات المنطقة

بحث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية -حفظه الله- مع دولة رئيس وزراء جمهورية إيطاليا ماتيو رينزي، سبل تعزيز ودعم العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها سمو ولي العهد مع دولة رئيس وزراء إيطاليا في الرياض أمس. كما ما جرى خلال جلسة المباحثات استعراض آخر تطورات الأحداث في المنطقة .

حضر جلسة المباحثات معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، ووزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد القصبي الوزير المرافق، ومدير عام المباحث العامة الفريق أول عبدالعزيز بن محمد الهويريني، ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى إيطاليا ومالطا الدكتور رائد بن خالد قرملي.

كما حضرها من الجانب الإيطالي سفير إيطاليا لدى المملكة ماريو بوفو، والمستشار الدبلوماسي لرئيس مجلس الوزراء السفير ارماندو فاريكيو، والناطق باسم رئيس مجلس الوزراء الدكتور فيليبو سينزي، والمستشار الاقتصادي البروفيسور ماركو سيموني.

ونيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - أقام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، في قصر الملك سعود للضيافة بالرياض مساء أمس مأدبة عشاء تكريماً لدولة رئيس وزراء جمهورية إيطاليا ماتيو رينزي والوفد المرافق له بمناسبة زيارته للمملكة.

وقبيل المأدبة صافح دولة رئيس وزراء جمهورية إيطاليا أصحاب السمو الملكي الأمراء وأصحاب المعالي وكبار المسؤولين، فيما صافح سمو ولي العهد الوفد الرسمي المرافق لدولة رئيس وزراء إيطاليا.

حضر مأدبة العشاء صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ، وصاحب السمو الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع ، وصاحب السمو الأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد ، وصاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ، وصاحب السمو الأمير خالد بن سعود بن خالد مساعد وزير الخارجية ، وصاحب السمو الأمير محمد بن سعود بن خالد وكيل وزارة الخارجية لشؤون المعلومات والتقنية، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن نايف بن عبدالعزيز ، وعدد من أصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

وكان دولة رئيس وزراء جمهورية إيطاليا ماتيو رينزي وصل مساء أمس إلى الرياض، في زيارة رسمية للمملكة.

وكان في مقدمة مستقبليه بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - حفظه الله - .

كما كان في استقبال دولته، معالي وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد القصبي الوزير المرافق ، ومعالي أمين منطقة الرياض المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، ووكيل رئيس المراسم الملكية الأستاذ هشام بن حسن آل الشيخ ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى إيطاليا ومالطا الدكتور رائد بن خالد قرملي ، وسفير إيطاليا لدى المملكة ماريو بوفو .

وقد أجريت لدولة رئيس وزراء جمهورية إيطاليا، مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين، ثم استعرض حرس الشرف.

بعد ذلك صافح دولة ماتيو رينزي مستقبليه، صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، ومعالي رئيس مجلس الشورى، وأصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، وأعضاء سفارة إيطاليا بالرياض.

كما صافح سمو ولي العهد - أيده الله - أعضاء الوفد الرسمي المرافق لدولة رئيس وزراء إيطاليا، الذي يضم المستشار الدبلوماسي لرئيس مجلس الوزراء السفير ارماندو فاريكيو والناطق باسم رئيس مجلس الوزراء الدكتور فيليبو سينزي والمستشار الاقتصادي البروفيسور ماركو سيموني .

وبعد استراحة قصيرة في صالة التشريفات اصطحب سمو ولي العهد دولة رئيس وزراء جمهورية إيطاليا في موكب رسمي إلى قصر الملك سعود للضيافة.