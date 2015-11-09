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خادم الحرمين يستقبل رئيس جهاز المراجعة الأميركي

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خادم الحرمين يستقبل رئيس جهاز المراجعة الأميركي خادم الحرمين يستقبل رئيس جهاز المراجعة الأميركي

    استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في مكتبه بقصر اليمامة أمس رئيس جهاز المراجعة المالية بالولايات المتحدة الأميركية يوجين دودارو.

وجرى خلال الاستقبال استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبخاصة سبل التعاون بين جهازي الرقابة المالية في البلدين الصديقين.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء د. مساعد بن محمد العيبان، ووزير الثقافة والإعلام د. عادل بن زيد الطريفي، ووزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ورئيس ديوان المراقبة العامة الأستاذ أسامة بن جعفر فقيه.

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