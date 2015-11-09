بالصور.. اعصار "ميج" يضاعف جراح اليمنيين

>قال مسئول محلى إن ثانى إعصار قوى ونادر فى أسبوعين اجتاح جزيرة سقطرى اليمنية مثيرا رياحا قوية الأحد مما أدى إلى مقتل امرأة ونزوح نحو خمسة آلاف شخص من ديارهم، ويأتى الإعصار الجديد الذى يحمل اسم ميج بعد أقل من أسبوع من الإعصار تشابالا الذى قتل 11 يمنيا فى سقطرى والبر الرئيسى.

وقال محمد العرقبي??? ??? من الهيئة العامة للمصائد السمكية فى بحر العرب بالهاتف من حديبو عاصمة سقطرى "هناك اضرار بشرية حيث توفيت امراة فى العقد الرابع اثر تهدم عليها منزل وهناك جرحى اخرون عددهم اربعة حالة احدهم خطرة العاصفة ميج أشد من تشابالا بعدة مرات حيث مر الاعصار على سقطرى مباشرة واتجه نحو القرن الافريقى".

وأضاف "هناك اضرار مادية حيث تهدمت بيوت اكثر من الاعصار السابق بالاضافة إلى نزوح حالات جديدة من السواحل الشمالية لسقطرى وازداد العدد إلى اكثر من خمسة ألاف نزحوا من منازلهم إلى الاماكن الامنة مثل المدارس والجامعات والمستشفى".



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