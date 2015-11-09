رصد 220 منشأة مخالفة لاشتراطات السلامة بجدة

ضبطت الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة 220 منشأة مختلفة الأنشطة مخالفة لاشتراطات السلامة خلال حملات تفقدية شنتها بقيادة ميدانية من العقيد غازي الغامدي مدير مدني جدة المكلف وعدد من ضباط وأفراد مفتشي السلامة.

وشملت الحملات الوقوف على 600 موقع في جنوب وشرق جدة بمختلف الأنشطة، وتم إغلاق وإخطار بمراجعة الدفاع المدني ل200 موقع منها، وإحالتها للجان النظر في المخالفات تمهيداً لإيقاع العقوبة اللازمة بحقها.

كما نفذت الإدارة العامة حملات مسائية على الشقق المفروشة، حيث وقف الدفاع المدني على 140 مبنى لشقق مفروشة أسفرت عن ضبط مخالفات في 20 مبنى، وجرى إشعارهم بمراجعة الدفاع المدني.

وطالب العقيد الغامدي أصحاب المواقع المخالفة بسرعة تصحيح أوضاعها، مؤكداً استمرار هذه الحملات على كافة المواقع للحد من مسببات الحوادث وإلزامها بتوفير تدابير واشتراطات وسائل السلامة والوقاية.