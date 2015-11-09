المملكة تستقبل موسم العمرة خلال أيام.. ودراسة زيادة أعداد الحجاج والمعتمرين

اكد وزير الحج الدكتور بندر حجار أن الوزارة وهي ذراع الدولة المباشر لمقابلة وخدمة الحجاج والمعتمرين وتحظى برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة، وأضاف أن زيادة اعداد الحجاج والمعتمرين تحظى بالدراسة في ظل اقتراب اكتمال مشروع التوسعة الكبيرة للمسجد الحرام وأفاد بان المملكة سوف تستقبل خلال الأيام القليلة القادمة موسم العمرة الذي استقبلت فيه العام الماضي اكثر من 6 ملايين.

جاء ذلك التصريح خلال حفل جائزة الوزارة للأعمال الإعلامية خلال موسم حج عام 1435ه الذي نظمته الوزارة مساء امس الأول بفندق الهيلتون بمحافظة جدة.

وفور وصوله مقر الحفل زار المعرض المصاحب والمشتمل على إنجازات إدارات وقطاعات وزارة الحج في شأن خدمة ورعاية ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين وزوار، إثر ذلك بدأ الحفل الخطابي بآيات من الذكر الحكيم.

بعدها ألقى الأمين العام لجائزة وزارة الحج للأعمال الإعلامية سليمان بن عواض الزايدي كلمة رحب في مستهلها بوزير الحج والحضور من الوزراء والمكرمين منوهاً بأن سفينةُ جائزة وزارة الحج للأعمال الإعلامية ترسو هذا العام في محطتها ال 13 مواصلة إبحارها نحو هدفها المرسوم وفي ذاكرتها سنواتها الجميلة التي مرت من عمرها وهي ممدودة اليد لكل عمل إعلامي خلاق يرتقي بإعلام الحج المتخصص.

وأكد أن هذه الأعمال تبرز الصور الإنسانية المشرقة للحج وتجسد القيم الروحية المتألقة فيه مشدداً على أن الإعلام كان وسيبقى القائد والموجه والشريك الأصيل في عملية التطوير ونشر الوعي في كل مناحي الحياة من خلال النماذج الإيجابية وقصص النجاح التي تشكل حافزاً ملهماً نحو ارتقاء درجات أعلى من النجاح.

وقال: تُمنح جائزة وزارة الحج للأعمال الإعلامية في فروعها ال ١٥ للكتاب والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية الذين واكبوا رحلة موسم الحج. وأضاف أنه قد رشح للجائزة هذا العام عدد كبير من الأعمال وبوجه خاص من الإعلام الورقي، وبعد الفرز والتقييم والتدقيق جاءت النتيجة العامة في محاور وفروع الجائزة المقروءة، والمسموعة، والمرئية والإلكترونية التي تحققت فيها المعايير في موسم حج ١٤٣٥ه، حيث فازت في الإعلام الورقي صحيفة «الجزيرة»بجائزة أفضل تغطية إعلامية لمنظومة الحج، ومن صحيفة «الرياض» فاز الصحافي هاني اللحياني في فرع التقارير، وصحيفة «الوطن» فاز الصحافي حاتم الرحيلي في فرع التقارير وصحيفة «المدينة « فاز الصحافي محمد رابع سليمان في فرع الريبورتاجات، ومن صحيفة «اليوم» فاز الصحافي عبدالعزيز العمري في فرع الاستطلاعات و»عكاظ»فاز الصحافي علي غرسان في فرع الحوارات. بينما فاز من صحيفة «مكة» الصحافي أشرف الحسيني والصحافية تهاني خوج مناصفة في فرع الندوات، ومن صحيفة «الجزيرة» فازت الكاتبة الدكتورة خيرية السقاف في فرع المقال الصحفي ومن صحيفة «الوطن» فاز المصوِر الصحافي علي حميدة ومن صحيفة «الحياة» فاز المصور الصحافي محمد يحيى بجائزة التصوير الفوتغرافي مناصفة.

وقال: فيما يتعلق بالإعلام المرئي والمسموع فاز من «تلفزيون جدة» الإعلامي خالد البيتي في فرع الحوارات، وفازت «قناة أجيال» بفرع التقارير، و»اذاعة جده» بفرع التقارير و»إذاعة القرآن» بفرع الاستطلاعات.. وما يتعلق بالإعلام الإلكتروني في فرع المقال من صحيفة «مكة الإلكترونية» فاز الكاتب عبدالرزاق سعيد حسنين، وفاز موقعا «المنسك الإلكتروني» وصحيفة «عسير نيوز» مناصفة بفرع التقارير.

ودشن وزير الحج بوابة الوزارة على شبكة الإنترنت، ثم جرى تقديم عرض مفصل عن الجوائز المحلية والعالمية التي حصلت عليها الوزارة.

تلا ذلك كلمة لوزير الحج الدكتور بندر بن محمد حجار حيث أثنى في مستهلها على هذا الحضور المشرف في أمسية من أمسيات الوفاء التي يكرم خلالها المنجزون في الحقل الإعلامي الذين وظفوا أقلامهم لإبراز مجهودات الدولة –رعاها الله- في تقديم الخدمات والمجهودات الجبارة لخدمة قاصدي بيت الله الحرام من الحجاج.

وقدم التهنئة للفائزين والفائزات والمؤسسات الاعلامية الذين لمع نجمهم في سماء الجائزة في موسم حج ١٤٣٥ه مؤكداً مدى الاهتمام الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهم الله - لحجاج بيت الله الحرام وزوار مسجد نبيه عليه الصلاة والسلام.

وقال وزير الحج: إن الوزارة وهي ذراع الدولة المباشر لمقابلة وخدمة الحجاج والمعتمرين - وبتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين - تدعم الأعمال الإبداعية التي تُضيف لخدمات الحج والحجاج وتُساهم في تحسينها، وتُقوم مسيرتها، لذلك جاءت جائزة وزارة الحج للأعمال الإعلامية لكي تلفت الانتباه إلى ما يمكن أن يصطلح عليه بإعلام الحج المتخصص الذي يستطيع تعزيز دور منظومة الحج بالفكر والرأي، ويشجع الجوانب الإنسانية، والقيمية، ويدعم الوسطية التي عادة ما تكون داخل التفاصيل في رحلة الحج الكبرى، الرحلة الحلم لكل مسلم.

وواصل يقول: وزارة الحج عندما خصصت جائزتها الوحيدة للإعلام فلكون الإعلام شريكا أصيلا فهو، يُنبه، يُوجه، يقترح، ينتقد، وعندما يكون لدينا إعلام متخصص فإنه كفيل بإيصال رسالة مؤتمر المسلمين العالمي السنوي المتفرد إلى العالم بصورته النقية.

وجرى في ختام الحفل توزيع جوائز الوزارة الإعلامية لموسم حج عام 1435ه.