«الشورى» يناقش اقتراحاً لتعديل صلاحية جواز السفر لتكون عشر سنوات وتعديل رسوم الإصدار

ناقشت الهيئة العامة لمجلس الشورى خلال اجتماعها الرابع عشر من أعمال السنة الثالثة للدورة السادسة للمجلس الذي عقدته أمس الأحد برئاسة نائب رئيس المجلس د. محمد بن أمين الجفري عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها.

وقررت الهيئة العامة خلال الاجتماع إحالة عدد من الموضوعات إلى المجلس لمناقشتها في جلساته المقبلة، فقد أحالت تقارير عدد من اللجان المتخصصة بشأن بعض المقترحات التي تقدم بها أعضاء المجلس بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى، حيث وافقت على إحالة تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، بشأن مقترح مشروع (منع الكسب غير المشروع) المقدم من عضوي المجلس الأستاذ عطا السبيتي والدكتورة فدوى أبو مريفة، وتقرير اللجنة الصحية، بشأن مقترح إضافة فقرتين للمادتين الرابعة والخامسة من النظام الصحي، المقدم من الدكتورة منى آل مشيط، وتقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن مشروع نظام (التأهب الوطني)، المقدم من الدكتور حمد آل فهاد.

كما أحالت الهيئة العامة إلى المجلس تقارير لجنة الشؤون الخارجية، بشأن طلب دراسة مشروع اتفاق بين حكومة الجمهورية الفرنسية، وحكومة المملكة العربية السعودية بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة الأجل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة (للرعايا السعوديين فقط)، وللخدمة (للرعايا الفرنسيين فقط)، ومشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية بيلاروسيا، ومشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جامبيا.

ووافقت الهيئة على إحالة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن مشروع مذكرة إطارية للتعاون في مجال الاقتصاد الإبداعي والمجتمع القائم على المعرفة بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالمملكة ووزارة العلوم وتقنية المعلومات والاتصالات والتخطيط المستقبلي بجمهورية كوريا، وتقرير اللجنة بشأن التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للعام المالي 1435 / 1436 ه.

وقررت الهيئة العامة إحالة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطرق بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والجمعية الاسبانية للطرق، وتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن التقرير السنوي لهيئة الري والصرف بالأحساء والمشروعات التابعة لها للعام المالي 1435/1436ه، وتقرير آخر للجنة ذاتها، بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة للعام المالي 1435 / 1436 ه.

كما وافقت الهيئة على إحالة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن اقتراح تعديل مدة صلاحية جواز السفر لتكون (عشر سنوات) بدلاً من (خمس سنوات) لمن أتم عشرين عاماً، واقتراح تعديل رسوم إصدار جوازات السفر تبعاً لذلك.

حضر الاجتماع مساعد رئيس المجلس د. يحيى بن عبدالله الصمعان والأمين العام للمجلس د. محمد بن عبدالله آل عمرو ورؤساء اللجان المتخصصة بالمجلس.