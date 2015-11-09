البرنامج الإذاعي «سابقوا»

"سابقوا" برنامج أسبوعي يبثُّ إذاعياً يوم الأحد الساعة 1.30 ظهراً، ويُعاد يوم الخميس 10.30 مساءً، وذلك بالتعاون بين الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية وإذاعة القرآن الكريم.

ويهدف البرنامج إلى إبراز جانب من جوانب عناية المملكة العربية السعودية بكتاب الله تعالى عبر تكريم حفظة كتاب الله تعالى، وبث روح التنافس بينهم، ونشر ثقافة المسابقات القرآنية محلياً ودولياً، وإبراز المنافسات في حفظ القرآن الكريم وما فيها من فعاليات ومناشط، والتعريف بالمسابقات القرآنية ولوائحها وأنظمتها، وأخبار منافساتها.

ويتضمن البرنامج عرض تلاوات مختارة للمشاركين في المسابقتين المحلية والدولية، وعرض تقارير صوتية عن فعاليات المسابقات.