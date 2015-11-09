القتل تعزيراً لثلاثة إيرانيين هربوا حشيشاً للمملكة

أصدرت وزارة الداخلية أمس الأحد بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بحق ثلاثة إيرانيين هربوا كميات كبيرة من الحشيش للمملكة.

وفيما يلي نص البيان: قال الله تعالى "إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلّبوا أو تقطّع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزيّ في الدنيا ولهم في الآخرة عذابّ عظيم".

بفضل من الله تم القبض على كل من: نبي بخش جوس، محمد أكرم بلوج، أوميد بوليدة (إيرانيي الجنسية) عند قيامهم بتهريب كمية كبيرة من الحشيش للمملكة عن طريق البحر، وبإحالتهم إلى المحكمة صدر بحقهم صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليهم والحكم بقتلهم تعزيراً، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.

وقد تم تنفيذ حكم القتل في الجناة/ نبي بخش جوس ومحمد أكرم بلوج وأوميد بوليدة، أمس الأحد 26/ 01/ 1437ه، في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.