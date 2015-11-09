حبس رجل الأعمال صلاح دياب 4 أيام لاتهامه بحيازة أسلحة نارية وذخائر

أمرت نيابة حوادث جنوب الجيزة برئاسة المستشار أحمد ناجى حبس رجل الأعمال صلاح دياب 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة اسلحة نارية وذخائر داخل فيلته الكائنة بمنيل شيحة بالجيزة كما أمرت النيابة بالتحفظ على المضبوطات.إعلان - Ads إعلان - Ads
وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على رجل الأعمال صلاح دياب، فجر اليوم الأحد، بعد صدور إذن من النيابة العامة بضبطه واحضاره، لاتهامه فى قضايا فساد مالى ، وبتفتيش محل سكنه وهو فيلا بمنطقة منيل شيحة بالجيزة عثر على أسلحة نارية وذخائر ، وتم اقتياده إلى قسم شرطة الجيزة ونقله إلى محكمة جنوب الجيزة الابتدائية لمباشرة التحقيقات معه.