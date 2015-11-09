"المصريين الأحرار":15 مؤتمرا بالمرحلة الثانية وضم مستقلين على قوائمنا

أعلن الدكتور عصام خليل، القائم بأعمال رئيس حزب المصريين الأحرار، أن الحزب ضم المرشح المستقل خالد عبد العزيز عن دائرة دار السلام، وعادل صابر المرشح المستقل عن دائرة شبرا الخيمة أول، لقوائم مرشحى الحزب على المقاعد الفردية خلال المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية.

وأضاف "خليل" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن حصيلة المؤتمرات الجماهيرية بالحزب خلال المرحلة الثانية، ستكون 15 مؤتمرا بمحافظات المرحلة الثانية، موضحا: "الحزب يتابع مرشحيه بشكل مستمر، وغرفة عمليات الحزب تعمل فى تواصل".

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