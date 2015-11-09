"الكهرباء" تبدأ برنامج الصيانة السنوى لمحطات التوليد بتكلفة مليار جنيه

بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، فى تنفيذ برنامج الصيانة السنوى لمحطات توليد الكهرباء التى تضم 254 وحدة توليد على مستوى الجمهورية بإجمالى قدرات 30 ألف ميجا وات، استعدادا للصيف القادم لتفادى حدوث أعطال.

وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك 5 آلاف ميجا وات يخضعون لأعمال الصيانة من إجمالى 30 ألف ميجا وات قدرة الشبكة فى إطار البرنامج السنوى لصيانة محطات الكهرباء.

وأوضح المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن برنامج الصيانة السنوى بدأ من سبتمبر الماضى، ومن المقرر أن يستمر حتى 30 إبريل، مشيرا إلى أن برنامج الصيانة يتم استعدادا لفصل الصيف لتفادى حدوث أى أعطال فنية.

وقال إن القدرات التى تم إضافتها الصيف الماضى من الخطة العاجلة ومن محطات أخرى بقدرة 6882 ميجا وات، ساهمت فى زيادة القدرات التى تخرج للصيانة نتيجة وجود فائض يومى عن احتياجات المواطنين فى الشبكة القومية.

وأشار المصدر إلى أنه فى السنوات الماضية لم يكن باستطاعة وزارة الكهرباء أن تخرج 5 آلاف ميجا وات للصيانة مرة واحدة بسبب قلة القدرات الموجود على الشبكة، لافتا إلى أن أقصى قدرات كانت تخضع شهريا للصيانة لا تتجاوز 2700 ميجا وات.

وأضاف المصدر أن القدرات المستهدف صيانتها خلال 6 أشهر حتى نهاية إبريل القادم تبلغ 30 ألف ميجا وات بتكلفة مليار جنيه،موكدا أن أعمال الصيانة هذا العام ستشهد صيانة كاملة وحقيقية نتيجة توافر قدرات احتياطية على الشبكة.

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