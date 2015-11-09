أمين مجلس النواب: نسعى لمساواة مكتبة البرلمان بمثيلتها فى الكونجرس

قال خالد الصدر، أمين عام مجلس النواب، إن البرلمان الدولى كان داعما للبرلمان المصرى سواء فى مواقفه السياسية أو خبراته التى ينقلها لنا من خلال الباحثين المصريين، مشيرا إلى تواجد بروتوكول بين مجلس النواب والبرلمان الدولى لدعم مكتبة البرلمان المصرى.

وأوضح أمين عام مجلس النواب، خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة" مع الإعلامى محمد شردى، والمذاع على فضائية "المحور"، أن البرلمان الدولى قام بجزء من التمويل المادى لمكتبة البرلمان، وعلى أساسه تم وضع تصور مع أساتذة فى الجامعة حول كيفية تحويل مكتبة البرلمان لتصبح على مستوى مكتبة الكونجرس الأمريكى.

وأشار خالد الصدر إلى أن معظم الملفات التى فقدت بسبب الحرائق فى مقر مجلس الشورى، كانت عبارة عن متعلقات وبيانات العاملين من حيث الأقدمية والمرتبات، موضحاً أن خلال عمله الرقابى يعانى فى بعض الأوقات من فقدان بعض المعلومات والبيانات الهامة الخاصة بالمجلس أثناء الحريق.