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حبس رجل الأعمال صلاح دياب 4أيام لاتهامه بقضايا فساد مالى وحيازة سلاح نارى

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حبس رجل الأعمال صلاح دياب 4أيام لاتهامه بقضايا فساد مالى وحيازة سلاح نارى حبس رجل الأعمال صلاح دياب 4أيام لاتهامه بقضايا فساد مالى وحيازة سلاح نارى
أمرت نيابة جنوب الجيزة برئاسة المستشار أحمد ناجى حبس رجل الأعمال صلاح دياب 4 أيام على ذمة التحقيقات،فى قضايا فساد مالى وحيازة سلاح نارى وذخائر، كما أمرت النيابة بالتحفظ على المضبوطات.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على رجل الأعمال صلاح دياب، فجر اليوم الأحد، بعد صدور إذن من النيابة العامة بضبطه واحضاره، لاتهامه فى قضايا فساد مالى ، وبتفتيش محل سكنه وهو فيلا بمنطقة منيل شيحة بالجيزة عثر على أسلحة نارية وذخائر ، وتم اقتياده إلى قسم شرطة الجيزة ونقله إلى محكمة جنوب الجيزة الابتدائية لمباشرة التحقيقات معه.
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