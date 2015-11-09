إحباط تسلل 107 من 10محافظات بينهم طفلان إلى ليبيا عن طريق السلوم

تمكنت قوات الأمن على الحدود بالسلوم، من إحباط تسلل 107 من 10 محافظات بينهم طفلان إلى ليبيا عن طريق السلوم، حيث تم ضبطهم أثناء تواجدهم فى منطقة عسكرية، يحظر تواجد المدنيين فيها بدون تصريح، ومحاولتهم تسلل الحدود، ومغادرة البلاد إلى الأراضى الليبية، بطريقة غير شرعية، عبر الدروب والمدقات.

تلقى مديرو أمن مطروح اللواء هشام لطفى، منذ قليل، إخطارا من قسم شرطة السلوم، بتسلم 107 متهمين وهم 54 من المنيا 3 من كفر الشيخ و 16 من بني سويف و3 من الفيوم و1 من القليوبية و13 من أسيوط و1 من المنوفية و9 من سوهاج و6 من دمياط و1 من البحيرة، وذلك للتحفظ عليهم لحين عرضهم على النيابة المختصة.

- إحباط تسلل 153 بينهم 3 أجانب إلى ليبيا عن طريق السلوم

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- إحباط تسلل 26 من محافظة أسيوط إلى ليبيا عن طريق سيدى برانى

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- إحباط تسلل 182مواطنًا إلى ليبيا عن طريق السلوم وسيوة

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