موجز الصحافة المحلية.. الرئيس يتدخل بنفسه.. "كالعادة"

تناولت الصحف المحلية، عددًا من الأخبار المهمة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى، كان أبرزها ما جاء فى "اليوم السابع" تحت عنوان: الرئيس يتدخل بنفسه.. «كالعادة»، حيث كالعـادة فـى الأزمات تدخـل الرئيس عبدالفتاح السيسـى وتوجـه أمـس، الأحـد، لمتابعـة المناطـق المتضـررة من الأمطـار بمحافظتى الإسكندرية والبحيرة، وتفقد الرئيس مشـروع توسـعة محطة معالجة الصرف الصحى الشـرقية بالإسـكندرية، بحضور المهندس شـريف إسماعيل، رئيس الوزراء، ووزراء الإسـكان والمرافق والمـوارد المائية والرى، والتنميـة المحليـة، وقائد المنطقة الشـمالية العسـكرية، والقائـم بأعمـال محافظ الإسـكندرية.

وقالت جريدة "الأهرام" إن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان أصدر قرارا أمس الأول بإعادة تشكيل اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية التى تم تكوينها عام 2007 لوضع حد لانتشار أمراض الكبد الفيروسية وعلاجها، وعلى رأسها فيروس سى، ويرأس اللجنة وزير الصحة وتضم 18 عضوا من اساتذة الجامعات ورؤساء القطاعات والهيئات بوزارة الصحة، إلى جانب رؤساء أقسام الصحة العامة فى مختلف الجامعات.

وتنشر جريدة "الأخبار" الملامح الرئيسية لمشروع قانون الإصلاح التشريعى الذى يتوافق مع دستور 2014، ويعالج الثغرات الموجودة فى التشريعات الحالية، ويتماشى مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية فى مجال الحماية الاجتماعية، ويوضح عمر حسن رئيس اللجنة المكلفة بإعداد القانون ورئيس الصندوق الحكومى أن أهم ما يميز المشروع هو الإصلاح التشريعى بدمج جميع قوانين التأمينات الحالية والسابقة فى تشريع موحد، وهى 79 لسنة 1975، 108 لسنة 1976، 50 لسنة 1978 و1124 لسنة 1980.

كشفت مصادر مطلعة لجريدة "المصرى اليوم" عن عقد أعضاء التنظيم الدولى لجماعة الإخوان لقاءات مع عدد من المسئولين الأتراك تم الاتفاق خلالها على شراء مساحات إعلانية بالصحف العالمية لتوجيه حملة انتقادات وهجوم على مصر والتشهير بالرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الفترة المقبلة.

وقال بهاء مختار عضو اللجنة العليا للانتخابات الطلابية بوزارة التعليم العالى لجريدة "الشروق" وعضو اللجنة المشرفة على الانتخابات الطلابية بجامعة حلوان إن الكليات المختلفة هى المنوط بها استقبال أى طعون وحصرها وإخطار اللجنة العليا على مستوى الجامعة والتى يرأسها نائب رئيس الجامعة ولم تشهد جامعات القاهرة الكبرى التقدم بأى طعون فى مرشحى الانتخابات المقرر انطلاقها 16 من نوفمبر الحالى.