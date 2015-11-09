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انتقادات روسية لـ"شارلى إبدو" لنشرها رسوما تتهكم على تحطم الطائرة فى مصر

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انتقادات روسية لـ"شارلى إبدو" لنشرها رسوما تتهكم على تحطم الطائرة فى مصر انتقادات روسية لـ"شارلى إبدو" لنشرها رسوما تتهكم على تحطم الطائرة فى مصر
ندد عدد كبير من المواطنين الروس، عبر مواقع التواصل الاجتماعى هذا الأسبوع، بصحيفة "شارلى إبدو" الفرنسية الساخرة بعد أن أدان الكرملين نشرها رسوما تتهكم على حادث تحطم الطائرة الروسية فى .

ونشرت الصحيفة رسميا بعد أن تحطمت الطائرة فى شبه جزيرة سيناء فى 31 أكتوبر، ما أودى بحياة 224 شخصا كانوا على متنها.

وأظهر الرسم الأول جمجمة أحد الركاب وقد كتب عليها "مخاطر الرحلات الجوية الروسية منخفضة التكلفة"، أما الرسم الثانى فأظهر حطام الطائرة يتساقط على إسلامى متشدد تصاحبه عبارة "القوات الجوية الروسية تكثف ضرباتها الجوية".

وقالت (فى.كيه) وهى أكبر شبكة للتواصل الاجتماعى فى روسيا، أمس الأحد، إن رسوم الصحيفة كانت أكثر موضوع ناقشه مستخدموها الذين يتجاوز عددهم 100 مليون مستخدم خلال اليومين الماضيين.

واستخدم الروس مواقع أخرى مثل تويتر للتعبير عن غضبهم أيضا.

وكتبت "انا ايساييفا" إحدى مستخدمى تويتر "هذه سخرية وتهكم مجنون على ذكرى ضحايا تلك المأساة المروعة".

وقال المتحدث باسم الكرملين دميترى بيسكوف، للصحفيين يوم الجمعة، إن الرسوم الساخرة تنطوى على إساءة بالغة ولا علاقة لها بالديمقراطية أو حرية التعبير.

واستخدمت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا، موقع فيس بوك لتتساءل "هل لايزال هناك من يقول أنا شارلى؟" فى إشارة إلى عبارة "انا شارلى" التى استخدمت للتعبير عن التعاطف مع الصحيفة الفرنسية بعد أن قتل إسلاميون متشددون 11 شخصا فى مقرها فى باريس فى يناير.

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مصر 365

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