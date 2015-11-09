تقرير في الجول - تعرف على لوائح دوري كرة اليد.. وكيف يُعلن بطل مصر

43 مسابقة ينظمها الاتحاد المصري لكرة اليد ما بين الشباب والناشئين والسيدات والفتيات والرجال.. فكيف يُعلن بطل مصر في موسم 2015-2016؟ سؤال يجيب عليه FilGoal.com.

وأجرى FilGoal.com حوارا مع سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة اليد والذي تحدث فيه باستفاضة عن لوائح تنظيم المسابقة.

كيف يتم الإعلان عن بطل مصر؟ من سيحصل على درع الاتحاد؟ من سيمثل مصر في البطولات الإفريقية؟ هل للمرتبط تأثير على إعلان بطل الدوري؟ كل هذا يجيب عنه سعيد عبد المنعم في حواره.

ويتم الاتفاق في المؤتمر السنوي للاتحاد ويقام بحضور جميع مندوبين الأندية على شكل الدوري ويتم تحويله إلى جداول لتنفيذه كل عام.

دوري الرجال والمرتبط (96 و98) يقام كل واحد على حدى من دورين بين الـ14 فريقا في المسابقات الثلاثة.

المسابقات المصرية مُقسمة ما بين دوري المحترفين، دوري مواليد 1998 ومواليد 1996.. والهابط يهبط إلى ما يسمى بالدوري الممتاز.

كيف يحدد البطل؟

- الفريق الحاصل على أعلى عدد من النقاط في دوري الرجال يتوج بطلا للدوري المصري للمحترفين ويحصل على درع الاتحاد لبطولة الدوري العام ويشارك في بطولة إفريقيا مع الوصيف كممثلين لمصر.

وماذا عن المرتبط؟

- صاحب أكبر عدد من النقاط في مواليد 1996 يُعلن بطلا لمسابقة 1996 ويحصل على كأس، وصاحب أكبر عدد من النقاط في مواليد 1998 يعلن بطلا لمسابقته أيضا ويحصلون على تفوق الثانوية العامة.

وماذا بعد؟

- بعد أن ننتهي من حسم نظام المسابقة في الدوري المصري وإعلان البطل، نعلن بطولة شرفية للاتحاد ويحصل صاحبها على لقب نطلق عليه "بطل كأس الاتحاد" وصاحبا المركز الأول والثاني يشاركان في البطولة العربية وترتبط نتائجها بمواليد 1996 و1998 بنظام النقاط الاعتبارية.

ما هي وكيف تُحسب النقاط الاعتبارية؟

- نتجه لفريق الرجال ويحصل البطل على 21 نقطة اعتبارية وتقل درجة ونصف حتى تصل إلى صاحب المركز الـ14 ويحصل على درجة ونصف اعتبارية.

- بطل 1996 يحصل على 14 درجة ونقل درجة حتى يحصل الأخير على نقطة واحدة اعتبارية.

- بطل 1998 يحصل على 7 درجات ونقل نصف درجة حتى المركز الأخير ويحصل على نصف درجة.

يتم تجميع نقاط كل الفرق في مختلف الفئات العمرية سيعطينا ترتيب من 1 إلى 14، وفي هذه الحالة سنطلق عليه "بطل كأس الاتحاد".

متى ينتهي الموسم؟

بعد الترتيب من الأول إلى الثامن سنقول له شكرا انتهى الموسم بالنسبة لك، وستقام دورة مجمعة من التاسع إلى 14 من دور واحد.

صاحبا المركزين الأخيرين سيهبط مباشرة للدوري الممتاز (ما يوازي الممتاز ب في كرة القدم).

السداسي سيدخل الدورة بالنقاط الاعتبارية حسب ترتيبه.

السر وراء ذلك؟

- يحاول الاتحاد أن يجبر الأندية على الاهتمام بقطاع الناشئين لكي تكون نواة للمنتخب ولهذا نربط البطولة الشرفية (بطل كأس الاتحاد) بالناشئين.

أما بالنسبة للرجال فالبطل ووصيفه سيمثلان مصر في البطولات الإفريقية لأننا نريد أن ندفع بأقوى فرق الرجال، لأن فرق الناشئين قد تبعد فريق الرجال في حالة الاعتماد على الدوري المرتبط.

لأن الترتيب سيكون مختلفا في حالة حساب البطل بالمرتبط.

وهل سيستمر هذا في المواسم المقبلة؟

- يتحدد نظام المسابقة في الاجتماع السنوي للجنة الفنية بحضور كافة مندوبي الأندية أثناء الموسم واعتبارا من شهر فبراير سنبدأ بالتجهيز للمسابقة.

نضع في حساباتنا المشاركات الدولية للمنتخبات للرجال والسيدات، فمصر لديها ارتباطات كثيرة في الصيف المقبل بطولة الناشئين وبطولة الشباب بخلاف الرجال في مصر نهاية يناير.

وفي حالة التأهل للأوليمبياد ستكون في شهر أغسطس، بعد ذلك هناك بطولة عالم في فرنسا خلال يناير رجال.. كل هذا يوضع أمامنا عند وضع المسابقة.

ومتى ينتهي الموسم الحالي؟

سينتهي يوم السابع من مايو ثم 15 مايو بطولة السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي في تونس، وسيقام يوم 16 بطولة إفريقيا أبطال الكأس وسيمثل مصر هيليوبوليس والأهلي.