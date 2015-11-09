بالفيديو - الصراع يشتعل مع إنتر وروما.. فيورنتينا ونابولي يفوزان

(إفي): حقق فريق فيورنتينا فوزا مستحقا خارج الديار على حساب سامبدوريا (0-2) يوم الأحد في ختام مباريات الجولة الثانية عشر ليعتلي صدارة ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم "السيري آ" مناصفة مع إنتر ميلان.

ويدين الفيولا بهذا الانتصار الكبير لثنائي الهجوم السلوفيني جوسيب إليتشيتش والكرواتي نيكولا كالينيتش صاحب هدفي المباراة في الدقيقتين 10 و58 على الترتيب.

وتقدم فيورنتينا في النتيجة سريعا عبر مهاجمه السلوفيني إليتشيتش من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني ضاعف الكرواتي كالينيتش النتيجة لصالح الضيوف في الدقيقة 58 بعد عمل ثنائي مع إليتشيتش الذي أهدى الكرة للكرواتي داخل منطقة جزاء سامبدرويا ليضعها بسهولة في الشباك.

وبهذا الانتصار يعتلي فيورنتينا، الذي يتفوق بفارق الأهداف، صدارة الترتيب من جديد مناصفة مع إنتر ميلان برصيد 27 نقطة، بينما تجمد رصيد سامبدوريا 16 نقطة في المركز العاشر.

شاهد الأهداف

وعلى ملعبه "سان باولو" عاد نابولي لتذوق طعم الانتصارات من جديد في الكالتشو، بعدما تعادل خارج ملعبه أمام جنوى في الجولة الماضية بدون أهداف، بعد فوزه بهدف نظيف على أودينيزي.

وحمل هدف المباراة توقيع مهاجمه الأرجنتيني جونزالو إيجواين، متصدر قائمة هدافي الكالتشو برصيد 9 أهداف مع إيدر مهاجم سامبدوريا، في الدقيقة 53 من عمر اللقاء.

واستلم المهاجم الأرجنتيني تمريرة بينية من البرازيلي جورجينيو ليتوغل داخل منطقة جزاء أودينيزي ويسدد الكرة بيسراه على يسار الحارس اليوناني أوريستيس كارنيزيس لتصطدم بالقائم وتسكن الشباك.

وبهذا الفوز يرفع نابولي رصيده من النقاط لـ25 في المركز الرابع، لتشتعل المنافسة على الصدارة، لاسيما وأنه يبتعد عنها بنقطتين فقط، بينما تجمد رصيد أودينيزي عند 12 نقطة في المركز السابع عشر.

شاهد هدف فوز نابولي