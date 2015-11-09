بالصور.. ولى العهد السعودى ورئيس وزراء إيطاليا يستعرضان المستجدات بالمنطقة

>بحث ولى العهد وزير الداخلية السعودى الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز مع رئيس الوزراء الإيطالى ماتيو رينزى الذى يزور المملكة حاليا تطورات الأحداث فى المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أن ولى العهد السعودى استعرض مع رئيس وزراء إيطاليا خلال جلسة المباحثات التى عقدها فى الرياض مساء الأحد سبل تعزيز ودعم العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وآخر تطورات الأحداث فى المنطقة.

حضر جلسة المباحثات وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، ومدير عام المباحث العامة الفريق أول عبد العزيز بن محمد الهويرينى، ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن على الحميدان، وسفير المملكة لدى إيطاليا ومالطا الدكتور رائد بن خالد قرملى.

كما حضرها من الجانب الإيطالى سفير إيطاليا لدى المملكة ماريو بوفو، والمستشار الدبلوماسى لرئيس مجلس الوزراء السفير أرماندو فاريكيو، والناطق باسم رئيس مجلس الوزراء الدكتور فيليبو سينزى، والمستشار الاقتصادى البروفيسور ماركو سيمونى.

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