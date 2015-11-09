المستشفى السعودي الألماني يفتتح مركزاً لعلاج الأورام

افتتح المستشفى السعودي الألماني مركزاً جديداً لعلاج الأورام، يضم وحدة لتحضير الدواء الكيميائي الذي يساعد على قتل الخلايا السرطانية، وتتميز الوحدة بأنها محصنة ومجهزة وفق أعلى الشروط والمعايير المعتمدة لضمان منع انتشار المواد الكيميائية.

كما يضم المركز عيادتين خارجيتين لتشخيص الأورام وإجراء الفحوصات المطلوبة ملحق بهما غرف لإقامة المرضى مجهزة بصورة متكاملة بحيث تضمن إقامة مريحة للمرضى أثناء فترة خضوعهم للعلاج.

اعتماد دولي

وقالت الدكتورة ريم عثمان المديرة التنفيذية للمستشفى إن المركز حصل على اعتماد دولي وموافقة هيئة الصحة في دبي، مشيرة إلى أن المركز مجهز بإمكانات عالية الجودة، وملحق به جميع المرافق المطلوبة، وتم إمداده بالكفاءات البشرية والخبرات الطبية في كافة المجالات خصوصاً التشخيص والعلاجات الحديثة والذكية خصوصاً أمراض الدم وجراحات الليزر.

وأوضحت أن الكشف المبكر عن المرض يبقى هو خط الدفاع الأول والوقاية الفاعلة إضافة إلى تقديم العلاج المناسب وهو ما يؤدي إلى رفع نسبة الشفاء بدرجة كبيرة، مؤكدة أن العودة للطبيعة وتناول الأطعمة المحتوية على مضادات الأكسدة هي العامل الفاعل في العلاج والشفاء.

ولفتت إلى أن دراسة حديثة توصلت إلى أن تناول الخضار والفواكه يقلل من خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 31 بالمئة لاحتوائها على الفيتامينات والمعادن المضادة للأكسدة، مشيرة إلى أن مجموعة من الأشخاص والعوامل تشارك جميعها في علاج المرضى ولكل منهم برنامج مخصص له.

وذلك لإيماننا بأهمية جميع من يشاركون في علاج المريض، وأنه ليس الطبيب بمفرده الذي يؤدي هذا الدور، وإنما العوامل المساعدة مثل الصيادلة والتمريض الذين هم بنفس الأهمية للوصول إلى نتائج مرتفعة في الشفاء.