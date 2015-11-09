حملة «كعك لأجلهم» تدعم أطفال مرضى القلب بمستشفى القاسمي

اختتمت أمس مفوضية مرشدات الشارقة حملتها السنوية «كعك لأجلهم»، والتي تهدف لدعم فئة معينة في المجتمع في كل عام، واستهدفت الحملة العام الجاري أطفال مرضى القلب، حيث ستُمنح جميع عائدات الحملة لصندوق التبرعات في مستشفى القاسمي بالشارقة.

وشاركت في الحملة التي استمرت خمسة أيام كلّ من الزهرات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 7 و11 سنة، والمرشدات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 12 و15 سنة، إضافةً إلى زهرات ومرشدات من مدرستي المزايا الخاصة والشارقة الدولية.

وزارت الفتيات الجهات الحكومية والاجتماعية، التي شملت المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ودائرة الموارد لبشرية، ومؤسسة الشارقة للفنون، ودائرة الأشغال العامة، وإدارة متاحف الشارقة، وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، كذلك توجهت الفتيات لبيع الكعك في قناة القصباء، ودائرة التنمية الاقتصادية، ومركز سجايا فتيات الشارقة، وإدارة مراكز الأطفال، وإدارة رياضة المرأة، ونادي سيدات الشارقة.

وتهدف الزيارات إلى زيادة الوعي بأهمية دعم الأطفال المصابين بأمراض القلب، وجمعت الفتيات بفضل هذه الحملة تبرّعات بلغت 30 ألف درهم.