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بحث الترتيبات الإعلامية بانتخابات استشاري الشارقة

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بحث الترتيبات الإعلامية بانتخابات استشاري الشارقة بحث الترتيبات الإعلامية بانتخابات استشاري الشارقة

بحثت اللجنة الإعلامية لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال اجتماعها صباح أمس، الذي عقدته بمقر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، مختلف تحضيراتها بشأن المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق شعار الانتخابات وما يتصل به تغطية إعلامية مصاحبة.

ترأس اللجنة الإعلامية الدكتور خالد عمر المدفع مدير عام مؤسسة الشارقة للإعلام، وحضرها كل من محمد خلف مدير إذاعة وتلفزيون الشارقة وفيصل علي مدير إدارة الاعلام الرقمي بمؤسسة الشارقة للاعلام وفاطمة بن صندل مدير الاتصال الحكومي بمؤسسة الشارقة للإعلام وإسلام الشيوي الإعلامي بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وحصة الحماد مديرة وحدة الاتصال الحكومي بمركز الشارقة الاعلامي.و

جرى خلال الاجتماع استعراض كل جوانب التحضير لعقد المؤتمر الصحفي للجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، الذي من المقرر أن يعقد في صباح يوم الأحد المقبل الموافق الـ15 الجاري لإطلاق الهوية الخاصة بالانتخابات والجدول الزمني الذي .وتباحثت اللجنة في مختلف أدوارها وما تتولاه من شؤون إعلامية تسعى إلى توعية المجتمع بأهمية العمليات الانتخابية .

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