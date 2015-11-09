«خيرية محمد بن راشد» تبني مسجداً في أم القيوين

بدأت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية أعمال تنفيذ مشروع مسجد في إمارة أم القيوين وذلك بمنطقة محمد بن راشد على مساحة 8795.20 قدماً مربعاً وبتكلفة إجمالية قدرها 3.250 ملايين درهم وسيستغرق العمل فيه 16 شهراً.

صرح بذلك المستشار إبراهيم بوملحة مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الإنسانية والثقافية ونائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة الذي أضاف إن المشروع يضم مصلى رئيسياً للرجال يتسع 500 مصل تتوسطه قبة كبيرة ومصلى للنساء يتسع 50 مصلية مع مئذنة خارجية بطول 7 أمتار .

بالإضافة إلى مرافق صحية تشتمل على 6 حمامات للرجال وعدد 2 حمام للنساء مع مخزن لتخزين أدوات النظافة، وكذلك يشمل تصميم المسجد مكاناً للوضوء به 10 صنابير وضوء، ولوقف المسجد تم عمل محلين تجاريين يعود ريعهما لدخل المسجد، كما يضم تصميم المسجد سكناً للإمام يحتوي على 3 غرف وصالة وملحقاتهما الأخرى، وقد روعي في تصميم المسجد الاستفادة من مياه الوضوء وإعادة تدويرها وذلك بمعالجتها ومن ثم استخدامها في ري الزراعة.

وأبان بوملحة أن المساجد من أحب الأماكن إلى الله، وأشرفها منزلة عنده ولا ريب أنها من أهم المنابر في توجيه المسلمين خاصة والناس بصفة عامة إلى الخير وتعليم الناس ما ينفعهم وتبليغ الناس رسالة ربهم سبحانه وتعالى.

وحق المساجد على الناس المحبة والإكرام وعمارتها بصالح الأعمال، وأن بناءها وتشييدها أكبر عبادة لله ومنفعة للمسلمين، من أجل ذلك سعت المؤسسة إلى بناء كثير من المساجد في شتى بقاع الأرض التي بها مسلمون، حيث يعتبر المسجد عندهم بمثابة ركيزة أساسية في التمسك بدينهم ونشر رسالة الإسلام العظيمة.

تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية أنشأت العديد من المساجد داخل وخارج الدولة بلغ عددها 251 مسجداً بتمويل من المتبرعين.