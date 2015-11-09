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دائرة القضاء في أبوظبي تبحث تعزيز التعاون مع الصين

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دائرة القضاء في أبوظبي تبحث تعزيز التعاون مع الصين دائرة القضاء في أبوظبي تبحث تعزيز التعاون مع الصين

بحث المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي مع تشانغ هوا سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة، فرص التعاون المتاحة بين المؤسسات القضائية والعدلية في أبوظبي، ومثيلتها الصينية، وإمكانات تعزيزها.

وذلك خلال استقباله له يوم الخميس الماضي بمكتبه في دائرة القضاء في أبوظبي. كما استُعرضت خلال اللقاء التعارفي الذي حضره الدكتور صلاح الجنيبي مدير قطاع الاتصال المؤسسي والتعاون الدولي بدائرة القضاء، أوجه التعاون الممكنة في مختلف المجالات القضائية والقانونية والتشريعية والنظم والاتفاقات، وآلية ترسيخ أسس التعاون والتكامل بين المؤسسات القضائية والعدلية في كل من إمارة أبوظبي وجمهورية الصين الشعبية، عبر تفعيل العلاقات والتواصل المستمر للإسهام في تبادل الآراء وتعزيز الخبرات.

من جهته أشاد السفير الصيني خلال اللقاء بالمكانة المتميزة التي يحتلها قضاء أبوظبي، وما حققته الدائرة من تطويع التقنيات الحديثة لتقديم خدمات نوعية مما ساهم بفاعلية بدعم النشاط الاقتصادي في الإمارة، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز التعاون مع أبوظبي.

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