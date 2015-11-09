مغردون: شهداؤنا سطور المجد وعناوين الكرامة

ثمّن مغردون تضحيات شهداء الإمارات الذين استشهدوا أثناء تأديتهم واجبهم الوطني ضمن القوات المشاركة في عملية إعادة الأمل للتحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة للوقوف إلى جانب الحكومة الشرعية في اليمن ودعمها.

وتفاعلوا مع وسم «#لن_ننسى_تضحياتهم» الذي حقق 119 مليون مشاهدة حول العالم وتصدر الترند العالمي، مدونين أن شهداءنا سطور المجد والعز، وهم عناوين الكرامة والفخر، وهم حماة الإمارات.

وبلغ عدد المغردين الذين تفاعلوا مع الوسم أكثر من ألف مدون، كتبوا أكثر من 8 آلاف تغريدة، تغنوا فيها ببطولات بواسلنا من القوات المسلحة الذين سطروا أعظم البطولات في ميادين العزة والشرف.

وترحم المغردون على أرواح شهدائنا، داعين الله أن ينزلهم خير المنازل، ويتقبلهم فيمن عنده، ويوسع لهم وينير قبورهم، ويرفع درجاتهم في عليين، ومشيرين إلى أنهم وهبوا حياتهم ليهنأ غيرهم، وقدموا أرواحهم ليعيش غيرهم.

صناعة المجد

وأشار الدكتور علي النعيمي: «صنعوا مجداً لوطني الإمارات»، ودوّن فرسان الإمارات: «أقسموا بالله أن يفدوا الإمارات بأرواحهم، وها هم أوفوا بالعهد والقسم»، وقال خالد بن ضحى: «رفعوا علم وطنهم عالياً، ورفعهم الله بإذن الله في جنة النعيم، أنتم فخر للوطن، وسنخلد ذكراهم في كل لحظة، هم سادة الحرب، وهم من حازوا المجد بالشهادة»، وبيّن حسن راشد: «شهداء الإمارات سطروا بدمائهم الطاهرة أروع صور التضحية والملاحم البطولية».

وجاءت مشاركات د. علي بن سباع المري: «كيف ننسى من ضحوا بأنفسهم لأجل أمننا وسلامتنا ورفعة أوطاننا»، وأشار محمد المسكري: «وهم قامات انتصار، ومنارات عزيمة وإصرار، ورايات حرية في مسيرة عزم، وعاصفة حزم وأمل، نستعيده محصّنا بالدم»، وتفاعل عبد الله المازمي: «نعم هم العزة وهم الفخر، فخر دولتنا الأبية بقيادة قوية بحب متبادل مع الشعب»، وقال حمود حمد الغيري: «نعم، إننا لن ننسى تضحياتهم، فهم أبطال جاهدوا لنصرة الحق وعون الضعيف والمظلوم، فكانت لهم الشهادة».

ودونت أسماء الجناحي: «رحلتم عن الدنيا، لكنكم في قلب وعقل كل إماراتي»، وبين م. بدر الكعبي: «رفعتم رؤوسنا بين الأمم، جعل ربي مثواكم الفردوس»، وتفاعل محمد الرئيسي: «وكيف يُنسى الأوفياء؟ إن نسيناهم فلا خير فينا، لهم الدعوات ما حيينا، نالوا الشرف والعزة للدنيا والآخرة، إنهم فخرنا وكفى».

تضحيات مهمة

ودون سلطان المر البادي: «نقدم التضحيات للحفاظ على ما هو مهم للحياة، وأجمل التضحيات هي التي تقدم للوطن، ليدوم الأمن»، وغرد عبد الله العيدروس: «زايد غرسكم، وخليفة ومحمد رعوكم، واليوم أثمرتم أجمل الثمار بطعم الشموخ والعز والفخر، فالحمد والشكر لله العظيم، واليوم يسجل التاريخ لكم، وتخلدون أبد الدهر في أجيال قادمة.. بدمكم اليوم الإمارات أقوى، الإمارات تولد من جديد».

وأشار محمد سليمان الشحي: «تتلاقى الأرواح في حب الوطن، فشعب الإمارات كله روح واحدة، والشهيد الواحد فينا شهيد الأمة جمعاء»، وتفاعلت خولة السويدي: «ولا زالت الأرض تنضح مسكاً، ولا زالت أرواحهم تتناغم مع كل نبضة شروق وفتنة غروب».

وتفاعل علي الكعبي: «فارقوا أوطانهم وودعوا أهليهم ومسحوا دموع اليتامی وأعادوا الحياة لإخوانهم هم فخرنا»، ودون المحامي طارق الشامسي: «ارتوت أرض اليمن بدمائهم، ويا لها من دماء زكية عند ربها التي تسكب دفاعاً عن الإسلام والوطن».

وشاركت فاطمة: «تضحيات سجلها التاريخ، وسُطّرت صفحاتها الذهبية بأسماء عيال زايد نصرة للحق ورفعة للأمة بكاملها وحفاظاً على الأمن والاستقرار»، وبين سعيد: «مليون تحية واعتزاز وتقدير لكل بطل أسهم في حماية وطنه شعبه. تحيا مصر والدول العربية منتصرين شامخين، محطمي الإرهاب والإرهابيين».

وتفاعل عمر الساعدي: «لن ننسى تضحياتهم، لأنهم اجتمعوا تحت ثلاثة أركان: الله ثم الوطن ثم رئيس الدولة، حفظه الله، وقال محمد المحرمي: «الشهداء هم إخواننا.. هم شجعان الإمارات، هم عرسان السماء، وداعاً شهداء الإمارات البواسل، رحمكم الله وغفر لكم، ولبوا نداء الحق بكل بسالة وشجاعة، لم يتوانوا عن نصرة الأخ والصديق، كانوا مثالاً للصلابة والثبات، رحمهم الله، وغفر الله لشهدائنا، وفي ميدان العزة والكرامة والشرف والرجولة والشجاعة نلتم الشهادة، رحمكم الله، سطرتم وخلدتكم أسماءكم بأحرف من ذهب في الذاكرة»، ودون جاسم المازمي: «رحلوا فائزين بكرامة الشهادة، تاركين العز والمجد وساماً على صدر الوطن والشعب واﻷحبة».

شهادة الأرض

غرد أحمد محمد: «لتشهد أرض اليمن أن أبناء الإمارات نصروا الحق بتضحيات سيسجلها التاريخ في أبواب العز والفخر، اللهم ارفع درجتهم، ويا أسر الشهداء افتخروا بأبنائكم، ارفعوا رؤوسكم عالياً ابتهاجاً، بهم نالوا المجد دفاعاً عن الدين والوطن، ودفاعاً عن الحق».

وقال سيف الدرعي: «إن راحت الروح في طاعة الله ورسوله ثم ولي الأمر والوطن، فهي راحت على عز وشرف وكرامة، فقد وهبوا حياتهم دفاعاً عن الحق والعدل، وحفاظاً على كرامة الوطن وعزته»، وبين راشد: «والدونا هم من يضحي لأجل راحتنا، لذا يجب أن لا ننسى تضحيتهم لنا، يا رب ارزقنا برهم في حياتهم وبعد مماتهم»، وأشار ضاحي خلفان العميمي: «إنا الشهيد اللي إنقبرت لا ياهلي لاتحزنون الحمد لله قد صبرت يا ليتكم لو تعلمون بجنات خلدٍ قد ظفرت ومشتاق والله تلحقون».

قصة جديدة يسطرها عيال زايد في حب الوطن

بين بو عبد الله: «تضحيات أبنائها من أجل نصرة الشقيق اليمن، فاختلطت دماؤهم بدماء حبهم لها»، وقال عمر: «قصة جديدة يكتبها عيال زايد في حب الوطن والعطاء، الجميع فخور بما قام به أبطال وشهداء الإمارات، الله يرحمهم»، وأشار أحمد بن لسود الكندي: «وهبوا حياتهم ليهنأ غيرهم، وقدموا أرواحهم ليعيش غيرهم، فقل بربك من هكذا حالهم أكيد، وسيظل الدعاء لهم ديناً في أعناقنا ما حيينا».

وشارك عبد الله بن راشد: «لن ننسى تضحياتهم، ونعم الشهادة تحرير اليمن من الإرهاب، والدفاع عن بلاد الحرمين، رحمكما الله رحمةً واسعة يا أبطال»، وتفاعلت نورة: «وقفتم كالطود الشامخ في وجه الأعداء، قدمتم أرواحكم فداء للوطن وقيادته، نصرة للحق ودفاعاً عن المظلوم، والتاريخ لن ينسى شجاعتكم، وأرض اليمن لن تنسى دماءكم، والإمارات بقيادتها وشعبها لن تنسى أرواحاً ضحت من أجلها».

ودونت نوال الهاجري: «أحياء عند ربكم أحياء في وجداننا، ولن ننسى تلك الأيدي التي حملت السلاح، ورمت ودافعت عن تلك العجوز وذلك الطفل، وأطعمت وسقت وأفنت روحها في سبيل الله ثم الوطن، وسيخلد التاريخ ذكراهم للأبد، وستظل أسماؤهم منقوشة بحروف من نور، تتوارثها الأجيال القادمة لتنهج نهجهم، ووقوف القيادة جنباً إلى جنب أسر الشهداء لهو دليل على الترابط والعلاقة القوية التي تربط القيادة بالشعب، هنيئاً لنا بهذي القيادة»، وتفاعل بو يوسف الزعابي: «سيبقى ذكركم مخلداً على مر السنين».

في حين قال ولد زايد: «تضحيات أبناء زايد قصة مجد وعطاء، سنرويها للأجيال القادمة بكل فخر وحب، رحمهم الله»، ودون عبد العزيز عبد الله: «رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه.. تركوا الغالي والرخيص، تركوا حياة الرفاهية لنصرة الدين والجار، يستحقون كل الدعاء والتوقير والفخر».

أيادي الخير

وشاركت مريم المر بن حريز: «لن ننسى تلك الأيدي التي حملت السلاح ورمت ودافعت عن تلك العجوز وذلك الطفل، وأطعمت وسقت وأفنت روحها في سبيل الله ثم الوطن، وفي البر والبحر والجو، والطبيب والمسعف والجندي والضابط، ومن تكون وماذا قدمت صغيراً أو كبيراً في نظرك، فأنت على ثغر من ثغور الدين، وكيف ننسى تلك البراءة والطفولة والوطنية في أعين أبنائهم..

هنيئاً لكم يا أبناء الشهداء، ستبقون شامخين كهامات الإمارات السبع بين العالم»، وقال أحمد خليفة: «التاريخ لن ينسى شجاعتكم، وأرض اليمن لن تنسى دماءكم، والإمارات بقيادتها وشعبها لن تنسى أرواحاً ضحت من أجلها».

وتفاعل شيخان الكلياني: «لم ولن ننساكم، أنتم من رفع العلم بدمه وروحه، رحمكم الله يا أبطال، يا فخر بلادي فيكم»، ودون عامر عبد الله: «أشرف قبر بعد الرسل والأنبياء قبر الشهيد، وأعز وأنبل تضحية ما قدمت لأجل الوطن، هم ضحوا بأرواحهم لنعيش نحن في أمن وسلام».