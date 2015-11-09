العبيدلي: الإمارات الأولى عربياً في حقوق الملكية أكاديمياً

أكد اللواء الدكتور عبد القدوس العبيدلي، رئيس جمعية الإمارات للملكية الفكرية، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون الجودة والتميز ان الامارات اول دولة عربية تطبق منهج تدريس حقوق الملكية الفكرية للمدارس للصفوف الخامس والسادس، وان شركة ديزني لاند انتجت 8 اسطوانات توعوية مترجمة لأكثر من 30 لغة .

بالتعاون مع جمعية الامارات لحماية الملكية الفكرية وانه بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم تم تخصيص حصة اسبوعيا من العام الماضي لتعريف وتوعوية الطلبة بأهمية حماية الملكية الفكرية بكافة انواعها، مؤكدا ان البضائع المقلدة لا تهبط من السماء وانما تدخل من منافذ الدولة التي تحتاج الى توحيد جهودها للوصول الى النتائج المرجوة.

خطورة التقليد

واشار اللواء العبيدلي إلى ان اصعب انواع البضائع المقلدة يكمن في الادوية ومستحضرات التجميل وادوات تضر بالصحة العامة، لافتا الى انه تم الكشف عن ادوية للقلب مغشوشة تبين من تحليلها احتواؤها على اسمنت ابيض داخل المكونات وهو ما يؤدي الى الوفاة مباشرة، وغيرها من البضائع الاخرى، وان حماية الملكية الفكرية تتضمن حقوق المؤلفين والنشر وغيرها، وان المؤتمر سيناقش التشريعات في دولة الامارات فيما يتعلق بعقوبات الملكية الفكرية والتي تحتاج الى اعادة النظر فيها وتشديدها في بعض الحالات.

ولفت اللواء عبد القدوس رئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر الإقليمي الخامس لمكافحة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال مؤتمر صحفي عقده صباح امس بحضور مندوبي وسائل الاعلام في الدولة بفندق ارماني برج خليفة عن تفاصيل انعقاد المؤتمر والذي تنظمه جمعية الإمارات للملكية الفكرية.

بالتعاون مع منظمة الإنتربول في الفترة من 16-18 نوفمبر 2015 بالشراكة مع شرطة دبي وجمارك دبي وأندرايترز لابوراتوريز ومعهد التدريب والدراسات القضائية، برعاية كريمة من معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الرئيس الفخري لجمعية الإمارات للملكية الفكرية وبحضور نخبة من الخبراء والمسؤولين في دولة الامارات العربية المتحدة والاقليميين والعالميين في مجال الملكية الفكرية.

أجندة

واشار اللواء عبد القدوس الى ان المؤتمر سيتضمن كلمة من أيهم ياسمينة جهة الاتصال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإدارة الفرعية لمكافحة التجارة بالسلع غير المشروعة والتقليد الإنتربول باستعراض أجندة المؤتمر امام الحضور من المشاركين والمهتمين والضيوف الحضور، حيث ستبدأ بحلقة النقاش الأولى وعنوانها: استراتيجيات إبداعية لمكافحة الجريمة الماسة بالملكية الفكرية برئاسة جواد آل رضا رئيس اتحاد منتجي برامج الكمبيوتر بمنطقة الشرق الاوسط، عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية .

وسيتحدث فيها كل من يوسف عزير مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بجمارك دبي وتورو تاكامو ممثل وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان وبرايان مونكس نائب رئيس، الأمن العالمي وحماية العلامات التجارية، أندرايترز لابوراتوريزو والرائد أحمد عبدالرحيم المنصوري رئيس قسم الجرائم الدولية، ونائب مدير إدارة انتربول الإمارات العربية المتحدة وستختتم هذه الجلسة بتكريم من قبل أحمد محبوب مصبح، مدير عام جمارك دبي للمتحدثين.

ملكية محفوظة

من ناحية اخرى اكد يوسف عزير مبارك مدير ادارة حماية حقوق الملكية الفكرية بجمارك دبي، أهمية مشاركة الجمارك في المؤتمر والتي تعد المشاركة الثالثة على التوالي حيث تقدم الجمارك ورقة عرض ورشة عمل عن أهمية حماية الملكية، حيث سيتحدث أحمد محبوب المدير العام لجمارك دبي وحيث سيكون هناك عرض مرئي، وفي اليوم الثاني ورشة ومعرض لعرض الابتكارات والابداعات، ويتم استدعاء كبار الشركات العالمية لإيضاح خطوط التهريب التي قد تتعرض لها الامارات من الشرق أو الغرب.

وأكد مبارك يوسف على أهمية التعاون بين الجمعية والشرطة والجمارك ودائرة التنمية الاقتصادية، وأن موضوع التعدي على حقوق الغير يضر الاقتصاد الوطني، وموضوع حماية الملكية يشجع المبتكرين في الامارات على أن يحافظوا على حقوقهم.

ولفت المقدم عبدالله الخياط المدير الاعلامي للجمعية الى الدور الكبير الذي يلعبه المؤتمر سنويا في استقطاب العديد من الاسماء المتخصصة في مجال الملكية الفكرية سواء على مستوى المتحدثين او الحضور، حيث يركز المؤتمر على العديد من شرائج المجتمع كمستهدفين مثل العاملين في مجال الشرطة والجمارك والرقابة على البضائع المقلدة والدارسين من الطلبة والباحثين.

كما اكد الخياط ان متابعي المؤتمر هذا العام سيحظون بفرصة كبيرة لمتابعة احداث المؤتمر عبر تغطية مكثفة من قنوات التواصل الاجتماعي ولأول مرة في تاريخ المؤتمر سيتم نقل وقائع اليوم الأول في بث حي عبر قناة اليوتيوب الخاصة بالجمعية.

محاربة التزييف في ظل تحديات التقنيات الحديثة

ستشهد جلسات اليوم الاول حلقة حول عمليات تستهدف شبكات الجريمة الضالعة في السلع المقلدة برئاسة السيد إيلي عطاالله رئيس مجلس إدارة أصحاب العلامات التجارية وبمشاركة المقدم عمر بن حماد نائب مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بشرطة دبي والنقيب عبدالله المزروعي مدير فرع الجرائم الاقتصادية بشرطة أبوظبي وريوتشي" ريك" اشيتاني ممثلا لشرطة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الامريكية وكاثرين ميلير من الامن الوطني بالولايات المتحدة الامريكية

بينما ستبدأ جلسات اليوم الثاني من المؤتمر بحديث جيريمي ويلسون مجامعة ميشيجان بالولايات المتحدة الامريكية بينما ستبدأ حلقة النقاش الاستراتيجيات الدولية الذكية والفعالة لمكافحة جرائم الملكية الفكرية وسترأس الجلسة السيدة فاطمة الحوسني مدير إدارة العلامات التجارية بوزارة الاقتصاد، عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية ،الإمارات العربية المتحدة.

وذلك بمشاركة الدكتورة جيهان فرحات، رئيس المجلس المصري للابتكار والابداع والسيد منستي برايس من الامن الوطني بالولايات المتحدة الامريكية وبوب بارشيس الرئيس التنفيذي لاتحاد محاربة الاتجار بالسلع غير المشروعة بالولايات المتحدة الامريكية و ماساو غوتو مدير (حقوق الملكية الفكرية) بالمنظمة التجارة الخارجية، اليابان (JETRO)

ويعقب الجلسة حلقة حول استراتيجيات التدريب الفعال – الجمع بين التقنيات الذكية والتعليم برئاسة المهندس أحمد الديدي مدير التنمية الإقليمية - الشرق الأوسط، أندرايترز لابوراتوريز بينما سيتحدث فيها كل من العقيد الدكتور إبراهيم الدبل خبير ومنسق عام لبرنامج خليفة لتمكين الطلاب ومثلين عن شركة مايكروسوفت، فرع الشرق الأوسط ووزارة التربية والتعليم بدولة الامارات اضافة الى مداخلة وارن ماكينيس، مدير مكافحة التزييف لدى شركة اندررايتورز ليبوروتوريز.

دراسة

قال اللواء عبد القدوس العبيدلي ان الجمعية بصدد اعداد دراسة وافية عن واقع الملكية الفكرية في الدولة، وستركز على ضرورة توحيد الجهود بين جميع الامارات وبين المؤسسات ذات الصلة، وذلك بهدف الوصول الى مؤشرات اداء واضحة عن وضع الدولة في التقارير الدولية والعالمية، واهمية تبادل الارقام الحقيقية بين كافة الامارات لتحقيق الغاية من حماية الملكية الفكرية، مشيرا الى ان الدراسة بالتعاون مع ابرز العلامات التجارية العالمية، ورصدت ميزانية 100 الف دولار بهذا الخصوص وسيتم الاعلان عن نتائجها قريبا.

130

اكد يوسف عزير مبارك مدير ادارة حماية حقوق الملكية الفكرية بجمارك دبي ان قضايا البضائع المقلدة في انخفاض وان الاعوام الماضية سجلت ما يقارب من 350 قضية سنويا فيما انخفض العدد العام الجاري الى حوالي 80 قضية فقط، وانه الى جانب الدور الرقابي للجمارك قامت الجمارك بتوعية ما يقارب من 130 الف طالب في المدارس والجامعات، وان شهر سبتمبر الماضي تم الاشتباه في 18 شحنة قادمة الى الدولة وتبين ان 2 منها فقط مقلدة والباقي اصلية.

مستقبل

سيشهد اليوم الثاني مناقشة مستقبل جرائم القرصنة والتقليد في السوق: نهج القطاع الخاص وسيراس الجلسة بكر استيتية، عضو جمعية الإمارات للملكية الفكرية وممثلا عن شركة أندرايترز لابوراتوريوز والسيدة مانا يامازاكي من قسم العلامات التجارية وفريق دعم العلامات التجارية بشركة تويوتا اليابان والمحامي عبدالرحمن الفردان وهو الوكيل القانوني لشركة HP و كايوهير ناكامورا ممثلا لشركة هيتاشي باليابان.