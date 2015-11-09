عمرو أديب بـ"القاهرة اليوم" عن تعيين الإدكاوى بالإسكندرية:"ملقناش حد كويس؟!"

انتقد الإعلامى عمرو أديب تعيين اللواء أحمد صالح الإدكاوى، محافظاً الإسكندرية، قائلاً "الإدكاوى جاى من إسكندرية البايظة، ومن تاريخ إسكندرية كله التعبان بتاع التجاوزات، والراجل متاخد من نفس الجسم"، وتابع متسائلاً "هو احنا ملقناش حد كويس؟".

وأضاف "أديب" ببرنامج "القاهرة اليوم" المذاع على فضائية "اليوم"، أن اللواء صالح الإدكاوى كان رئيس حى شرق بمحافظة الإسكندرية الذى كان يحدث به جميع التجاوزات، مناشدا المهندس شريف إسماعيل رئيس الحكومة بالتروى فى اختيار المحافظين.

وشدد عمرو أديب على أن محافظة الإسكندرية بحاجة إلى رجل يمتلك خبرة فى إدارة الأزمات ويكون لديه تاريخ من الانتصارات مثل اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مضيفاً "رجل وحش من الوحوش وإنجاز وأنا كعمرو أديب أستخصره وأوديه الإسكندرية".