السبت المقبل.. وقفة للأطباء أمام جميع المستشفيات حدادا على داليا محرز

أعلنت النقابة العامة للأطباء، عن تنظيم وقفات احتجاجية أمام جميع مستشفيات الجمهورية، صباح السبت المقبل، لمدة نصف ساعة، وذلك تضامنا مع الطبيبة الشهيدة داليا محرز، والتى توفيت الخميس الماضى جراء إصابتها بمضاعفات عدوى الالتهاب السحائى أثناء عملها.

وأوضحت النقابة، خلال بيان أصدرته، أنها وجهت خطاب إلى اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، للمطالبة بتأمين وقفات الحداد أمام المستشفيات.

ويأتى ذلك بعدما أعلنت النقابة مساء أمس الحداد لمدة ثلاثة أيام بالنقابة العامة و جميع النقابات الفرعية، تضامنا مع الطبيبة والمطالبة بحقوقها فى تعويض مناسب ومعاش استثنائى واعتبار العدوى إصابة عمل، من خلال تنظيم وقفات حداد أمام المستشفيات الكبرى وإرسال مخاطبات لجميع النقابات الفرعية لتنظيم الوقفات وأخرى أمام النقابة العامة للأطباء يوم السبت 21 نوفمبر الجارى، وأمام مجلس الدولة يوم السبت 28 نوفمبر الجارى قبل جلسة النطق بالحكم فى الدعوى القضائية المرفوعة من النقابة لإقرار بدل عدوى وبدل علاج.

كما طالبت النقابة، الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، تحمل الوزارة لتكاليف علاج الطبيبة الشهيدة ، وإعتبار الإصابة إصابة عمل واتخاذ اجراءات صرف تعويض و معاش استثنائى لأسرتها، وتوفير جميع المستلزمات الأساسية لمكافحة العدوى بجميع المنشآت الطبية، وعدم السماح بالعمل فى أى منشأة لا تتوافر فيها هذه المستلزمات ، بجانب تكليف المستشار القانونى للنقابة باتخاذ إجراءات رفع دعاوى قضائية عاجلة لإقرار هذه المطالب المشروعة بواسطة القضاء للفقيدة و لجميع الحالات المماثلة فى حالة رفض الجهات المعنية الإستجابة للمطالب السابقة .

وأشارت إلى أنها خاطبت رئيس الوزراء بسرعة إقرار بدل عدوى قيمته ألف جنيه وبدل علاج قيمته ثلاثة آلاف جنيه للأطباء، وذلك بموجب الصلاحيات المخولة له بنص المادة رقم 40 من قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 ، و التى تعطى لرئيس الوزراء صلاحية إقرار حوافز و بدلات للعاملين طبقا لطبيعة عمل كل منهم.