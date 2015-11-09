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ضبط عاطلين بحوزتهما 22 طربة حشيش و400 ألف جنيه بالهرم

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ضبط عاطلين بحوزتهما 22 طربة حشيش و400 ألف جنيه بالهرم ضبط عاطلين بحوزتهما 22 طربة حشيش و400 ألف جنيه بالهرم
ألقت مباحث مكافحة المخدرات بالجيزة القبض على عاطلين لاتهامهما بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازتهما 22 طربة حشيش و400 ألف جنيه بالهرم وتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

كانت معلومات وردت لضباط إدارة مكافحة المخدرات بالجيزة بإشراف العميد حسن عليوة مدير الإدارة تفيد باتجار "ت.ا" وشهرته بطة و"م.ع" وشهرته فرشة بالمواد المخدرة .

وبإعداد كمين لهما تمكن المقدم محمد حامد والنقيب طاهر صالح من ضبطهما أثناء استقلالهما سيارة ماركة بى إم دبليو وبحوزتهما 22 طربة حشيش و400 ألف جنيه بشارع الشيشينى بالهرم وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

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مصر 365