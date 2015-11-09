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إحالة دعوى بطلان 5 دوائر ببنى سويف لمحكمة النقض لعدم الاختصاص

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إحالة دعوى بطلان 5 دوائر ببنى سويف لمحكمة النقض لعدم الاختصاص إحالة دعوى بطلان 5 دوائر ببنى سويف لمحكمة النقض لعدم الاختصاص
قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ببنى سويف مساء أمس الأحد، بعدم الاختصاص فى الدعوى المقامة من بعض المرشحين الخاسرين فى جولة الإعادة بـ 5 دوائر انتخابية، اعتراضا على نتيجة الانتخابات بالإضافة إلى إحالة الدعوى إلى محكمة النقض، للفصل فى صحة العضوية للناجحين الحاصلين على كارنيهات عضوية البرلمان القادم.

كان عدد من مرشحى دوائر ناصر، أهناسيا، سمسطا، ببا، الفشن، أقاموا دعوى قضائية مطالبين ببطلان النتائج وتضمنت الحيثيات التى تقدم بها محاموهم (اعتراض على نتائج فرز الأصوات، وجود أسماء لمجندين ومتوفين فى قاعدة الانتخابات، وجود موظفين إداريين ورؤساء لجان لهم أقارب من المرشحين).

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